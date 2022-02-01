В Ірпені за "ковідну тисячу" можна придбати продукти, пиво та цигарки (відео)

Маючи продуктовий і книжковий магазин, бізнесмен використовував розрахунковий термінал, щоб під виглядом книг продавати продукти харчування й алкоголь.

На Київщині підприємець зумів знайти спосіб, як під виглядом книг продавати продукти та підакцизні товари за "вакційні" гроші. Як експеримент журналісти зуміли придбати в магазині пиво та цигарки. Додаток "Дія" показав, що гроші витрачені на покупку книг, повідомляється у відеосюжеті "ТСН".

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Біля магазину ірпінський підприємець розмістив рекламне оголошення "Приймаємо оплату е-підтримкою". За 166 гривень із "ковідної тисячі" журналістам вдалося придбати пиво та цигарки. Виданий чек вказував, що гроші витрачені в книгарні. Продавчиня повідомила, що таким же способом у магазині можна придбати різноманітні крупи, гречку, макарони й інші продукти харчування.

[ + – ] Згідно з додатком, покупка була здійснена в книгарні

Викликане наряд поліції провів роз'яснювальну бесіду з підприємцем щодо неприпустимості подібних дій. Правоохоронцям бізнесмен чесно зізнався, що, крім продуктового, має ще й книгарню. Проте продуктовий приносить більше грошей, і розрахунковий термінал із книгарні він використовує в бакалеї.

Проєктний менеджер міністерства цифрової інформації Павло Русєєв повідомив, що схема заміни терміналів і використання їх не за призначенням існує та працює.

"Термінали, отримані для ведення одного бізнесу, використовуються для іншого. Або ж не для свого бізнесу взагалі", — повідомив чиновник.

Нагадаємо, у Кабміні розширили функціонал "єПідтримки". Тепер люди віком від 60 років зможуть купувати ліки на "ковідну тисячу".

Раніше Фокус розповідав, як із користю витратити "ковідну тисячу" на книги для дитини. Завдяки нескладним порадам діти почнуть читати та полюблять цю справу.