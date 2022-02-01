Заместитель директора НАБУ получил в январе более 1 млн зарплаты, — декларация
Согласно закону, должностной оклад заместителя директора НАБУ составляет 40 прожиточных минимумов — сейчас 99 240 грн.
Заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Украины Анатолий Новак в январе этого года получил зарплату в размере более 1,2 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные из двух деклараций чиновника, обнародованных на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции.
21 января в декларации о существенных изменениях в имущественном состоянии Новак указал 204 850 гривен заработной платы, полученной по основному месту работы.
24 января заместитель директора НАБУ задекларировал еще 1 022 266 гривен зарплаты по основному месту работы.
При этом Новак не отметил, за какой период он получил зарплату в таком размере.
Следует отметить, что согласно статье 23 Закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" должностной оклад первого заместителя, заместителя Директора Национального бюро установлен в размере 40 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (сейчас это 99 240 грн).
Заработная плата работников НАБУ состоит из следующих частей:
- должностного оклада;
- доплаты за научную степень;
- доплаты за выслугу лет;
- доплаты за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне;
- доплаты за специальное звание или ранг государственного служащего.
Ранее Фокус сообщал, что в Раде предлагают повысить оклад полицейским. Согласно законопроекту, новая зарплата правоохранителей должна быть не менее 10 прожиточных минимумов, размер которого на данный момент составляет 2 481 гривны. Инициаторы документа предлагают приравнять зарплату полицейских к зарплате сотрудников ДБР, НАБУ и ГПУ.
Также Фокус сообщал, что глава Морской администрации Киндратов в декабре получил 176 тыс. грн надбавки "за интенсивность". Благодаря надбавке в размере 600% от должностного оклада и других денежных бонусов суммарная зарплата чиновника за месяц составила 281 тыс. грн.