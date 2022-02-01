Заступник директора НАБУ отримав у січні більше 1 млн зарплати, - декларація
Відповідно до закону посадовий оклад заступника директора НАБУ становить 40 прожиткових мінімумів — наразі 99 240 грн.
Заступник директора Національного антикорупційного бюро України Анатолій Новак у січні цього року отримав зарплату у розмірі понад 1,2 млн гривень. Про це свідчать дані з двох декларацій чиновника, оприлюднених на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.
21 січня в декларації про суттєві зміни в майновому стані Новак вказав 204 850 гривень заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи.
24 січня заступник голови НАБУ задекларував ще 1 022 266 гривень зарплати за основним місцем роботи.
При цьому Новак не зазначив, за який період він отримав зарпобітну плату в такому розмірі.
Варто зазначити, що відповідно до статті 23 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" посадовий оклад першого заступника, заступника Директора Національного бюро встановлений в розмірі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня календарного року (наразі це 99 240 грн).
Заробітна плата працівників НАБУ складається з таких частин:
- посадового окладу;
- доплати за науковий ступінь;
- доплати за вислугу років;
- доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці;
- доплати за спеціальне звання або ранг державного службовця.
Раніше Фокус повідомляв, що у Раді пропонують підвищити оклад поліцейським. Відповідно до законопроєкту, нова зарплата правоохоронців має бути не меншою за 10 прожиткових мінімумів, розмір якого наразі становить 2 481 гривні. Ініціатори документа пропонують прирівняти зарплатню поліцейських до зарплати співробітників ДБР, НАБУ та ГПУ.
Також Фокус повідомляв, що голова Морської адміністрації Кіндратів у грудні отримав 176 тис. грн надбавки "за інтенсивність". Завдяки надбавці у розмірі 600% від посадового окладу та інших грошових бонусів, сумарна зарплата чиновника за місяць склала 281 тис. грн.