Заступник директора НАБУ отримав у січні більше 1 млн зарплати, - декларація

Відповідно до закону посадовий оклад заступника директора НАБУ становить 40 прожиткових мінімумів — наразі 99 240 грн.

Заступник директора Національного антикорупційного бюро України Анатолій Новак у січні цього року отримав зарплату у розмірі понад 1,2 млн гривень. Про це свідчать дані з двох декларацій чиновника, оприлюднених на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

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21 січня в декларації про суттєві зміни в майновому стані Новак вказав 204 850 гривень заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи.

[ + – ] Скріншот з сайту НАЗК

24 січня заступник голови НАБУ задекларував ще 1 022 266 гривень зарплати за основним місцем роботи.

При цьому Новак не зазначив, за який період він отримав зарпобітну плату в такому розмірі.

[ + – ] Скріншот з сайту НАЗК

Варто зазначити, що відповідно до статті 23 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" посадовий оклад першого заступника, заступника Директора Національного бюро встановлений в розмірі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня календарного року (наразі це 99 240 грн).

Заробітна плата працівників НАБУ складається з таких частин:

посадового окладу;

доплати за науковий ступінь;

доплати за вислугу років;

доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці;

доплати за спеціальне звання або ранг державного службовця.

Раніше Фокус повідомляв, що у Раді пропонують підвищити оклад поліцейським. Відповідно до законопроєкту, нова зарплата правоохоронців має бути не меншою за 10 прожиткових мінімумів, розмір якого наразі становить 2 481 гривні. Ініціатори документа пропонують прирівняти зарплатню поліцейських до зарплати співробітників ДБР, НАБУ та ГПУ.

Також Фокус повідомляв, що голова Морської адміністрації Кіндратів у грудні отримав 176 тис. грн надбавки "за інтенсивність". Завдяки надбавці у розмірі 600% від посадового окладу та інших грошових бонусів, сумарна зарплата чиновника за місяць склала 281 тис. грн.