Голова Морської адміністрації Кіндратів у грудні отримав 176 тис. грн надбавки "за інтенсивність"

Завдяки надбавці у розмірі 600% від посадового окладу та інших грошових бонусів, сумарна зарплата чиновника за місяць склала 281 тис. грн. По 159 тис. грн "за інтенсивність" отримали і обидва заступники Кіндратіва.

Керівник Державної служби морського та річкового транспорту України (Морської адміністрації) Віталій Кіндратив за грудень 2021 року при посадовому окладі у 29 400 грн отримав 176 400 грн надбавки за "інтенсивність праці", що становить 600% від його ставки. Про це стало відомо з відповіді відомства на запит Фокусу.

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Також за грудень минулого року Віталій Кіндратів отримав на своїй посаді 17 640 грн премії, 11 947,09 грн надбавки за вислугу років, 800 грн за ранг держслужбовця та 275,39 грн індексації. Сумарно за останній місяць 2021-го голова Державної служби морського та річкового транспорту України заробив 281 112,48 грн.

За листопад сумарна зарплата Кіндратіва становила 138 918,24 грн. Тоді він за аналогічного окладу отримав 88 200 грн надбавки "за інтенсивність" (300% від ставки). За жовтень чиновник заробив 92 344 грн, а надбавка "за інтенсивність" склала 42 095,46 грн (близько 143% від ставки). За вересень Кіндратів на своїй посаді отримав 70 868,71 грн., з яких 23 800 грн. були надбавкою "за інтенсивність" (майже 84,8% від ставки). Чиновник почав працювати на посаді голови Державної служби морського та річкового транспорту України у серпні минулого року. За той місяць надбавки "за інтенсивність" він не отримував, а його зарплата склала 33 862,44 грн.

Примітно, що у грудні 2021-го при посадових окладах у 26 500 грн. по 159 000 грн. надбавки "за інтенсивність" (по 600% від ставок) отримали і обидва заступники Кіндратіва, Анатолій Іванкевич та Віталій Вишньов. Завдяки преміям у 15 900 грн. їхні зарплати за той місяць склали 201 675 грн.

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У відповідь на запит Фокусу Державна служба морського та річкового транспорту України також повідомила, що у 2020 році на її утримання було витрачено 51,76 млн грн, з яких пішло на:

заробітні плати — 39,97 млн грн;

нарахування на оплату праці — 8,79 млн грн;

комунальні послуги — 1,24 млн грн;

послуги (крім комунальних) — 0,58 млн грн;

відрядження — 0,1 млн грн;

предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 0,08 млн грн.

У запиті Фокус також цікавився сумою, яка була витрачена на утримання Держслужби морського та річкового транспорту у 2021 році, проте нам повідомили, що "це питання знаходиться поза компетенцією відомства".

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Нагадаємо, раніше у Державному агентстві розвитку туризму України (ДАРТ) на запит Фокусу повідомили, що керівниця відомства Мар'яна Олеськів у грудні минулого року отримала премій, надбавок та інших виплат на 1720,02% від її місячного окладу. Сумарно за місяць вона заробила 535 085 грн.

Також на запит Фокусу у Державній авіаційній службі України (ДАСУ) повідомили, що голова відомства Олександр Більчук у грудні 2021-го отримав надбавку у розмірі 1000% від посадового окладу, завдяки чому його зарплата за місяць склала 361 335 грн.

Раніше Фокус повідомляв, що новий голова Державної служби України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") Євген Зборовський перший місяць роботи на посаді отримав надбавку "за інтенсивність праці" у розмірі 600% від свого окладу.