Глава Морской администрации Киндратив в декабре получил 176 тыс. грн надбавки "за интенсивность"
Благодаря надбавке в размере 600% от должностного оклада и другим денежным бонусам суммарная зарплата чиновника за месяц составила 281 тыс. грн. По 159 тыс. грн "за интенсивность" получили и оба заместителя Киндратива.
Руководитель Государственной службы морского и речного транспорта Украины (Морской администрации) Виталий Киндратив за декабрь 2021-го года при должностном окладе в 29 400 грн получил 176 400 грн надбавки за "интенсивность труда", что составляет 600% от его ставки. Об этом стало известно из ответа ведомства на запрос Фокуса.
Также за декабрь прошлого года Виталий Киндратив получил на своей должности 17 640 грн премии, 11 947,09 грн надбавки за выслугу лет, 800 грн — за ранг госслужащего и 275,39 грн индексации. Суммарно за последний месяц 2021-го глава Государственной службы морского и речного транспорта Украины заработал 281 112,48 грн.
За ноябрь суммарная зарплата Киндратива составила 138 918,24 грн. Тогда он при аналогичном окладе получил 88 200 грн надбавки "за интенсивность" (300% от ставки). За октябрь чиновник заработал 92 344 грн, а надбавка "за интенсивность" составила 42 095,46 грн (около 143% от ставки). За сентябрь Киндратив на своей должности получил 70 868,71 грн, из которых 23 800 грн были надбавкой "за интенсивность" (почти 84,8% от ставки). Чиновник начал работать на должности главы Государственной службы морского и речного транспорта Украины в августе прошлого года. За тот месяц надбавки "за интенсивность" он не получал, а его зарплата составила 33 862,44 грн.
Примечательно, что в декабре 2021-го при должностных окладах в 26 500 грн по 159 000 грн надбавки "за интенсивность" (по 600% от ставок) получили и оба заместителя Киндратива, Анатолий Иванкевич и Виталий Вишнев. Благодаря премиям в 15 900 грн их зарплаты за тот месяц составили 201 675 грн.
В ответ на запрос Фокуса Государственная служба морского и речного транспорта Украины также сообщила, что в 2020-м году на ее содержание было потрачено 51,76 млн грн, из которых ушло на:
- заработные платы — 39,97 млн грн;
- начисления на оплату труда — 8,79 млн грн;
- коммунальные услуги — 1,24 млн грн;
- услуги (кроме коммунальных) — 0,58 млн грн;
- командировки — 0,1 млн грн;
- предметы, материалы, оборудование и инвентарь — 0,08 млн грн.
В запросе Фокус также интересовался суммой, которая была потрачена на содержание Госслужбы морского и речного транспорта в 2021-м году, однако нам сообщили, что "этот вопрос находится вне компетенции ведомства".
Напомним, ранее в Государственном агентстве развития туризма Украины (ГАРТ) на запрос Фокуса сообщили, что руководитель ведомства Марьяна Олеськив в декабре прошлого года получила премий, надбавок и других выплат на 1720,02% от ее месячного оклада. Суммарно за тот месяц она заработала 535 085 грн.
Также на запрос Фокуса в Государственной авиационной службе Украины (ГАСУ) сообщили, что глава ведомства Александр Бильчук в декабре 2021-го получил надбавку в размере 1000% от должностного оклада, благодаря чему его зарплата за месяц составила 361 335 грн.
Ранее Фокус сообщал, что новый глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") Евгений Зборовский в первый месяц работы на должности получил надбавку "за интенсивность труда" в размере 600% от своего оклада.