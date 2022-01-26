Глава Морской администрации Киндратив в декабре получил 176 тыс. грн надбавки "за интенсивность"

Благодаря надбавке в размере 600% от должностного оклада и другим денежным бонусам суммарная зарплата чиновника за месяц составила 281 тыс. грн. По 159 тыс. грн "за интенсивность" получили и оба заместителя Киндратива.

Руководитель Государственной службы морского и речного транспорта Украины (Морской администрации) Виталий Киндратив за декабрь 2021-го года при должностном окладе в 29 400 грн получил 176 400 грн надбавки за "интенсивность труда", что составляет 600% от его ставки. Об этом стало известно из ответа ведомства на запрос Фокуса.

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Также за декабрь прошлого года Виталий Киндратив получил на своей должности 17 640 грн премии, 11 947,09 грн надбавки за выслугу лет, 800 грн — за ранг госслужащего и 275,39 грн индексации. Суммарно за последний месяц 2021-го глава Государственной службы морского и речного транспорта Украины заработал 281 112,48 грн.

За ноябрь суммарная зарплата Киндратива составила 138 918,24 грн. Тогда он при аналогичном окладе получил 88 200 грн надбавки "за интенсивность" (300% от ставки). За октябрь чиновник заработал 92 344 грн, а надбавка "за интенсивность" составила 42 095,46 грн (около 143% от ставки). За сентябрь Киндратив на своей должности получил 70 868,71 грн, из которых 23 800 грн были надбавкой "за интенсивность" (почти 84,8% от ставки). Чиновник начал работать на должности главы Государственной службы морского и речного транспорта Украины в августе прошлого года. За тот месяц надбавки "за интенсивность" он не получал, а его зарплата составила 33 862,44 грн.

Примечательно, что в декабре 2021-го при должностных окладах в 26 500 грн по 159 000 грн надбавки "за интенсивность" (по 600% от ставок) получили и оба заместителя Киндратива, Анатолий Иванкевич и Виталий Вишнев. Благодаря премиям в 15 900 грн их зарплаты за тот месяц составили 201 675 грн.

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В ответ на запрос Фокуса Государственная служба морского и речного транспорта Украины также сообщила, что в 2020-м году на ее содержание было потрачено 51,76 млн грн, из которых ушло на:

заработные платы — 39,97 млн грн;

начисления на оплату труда — 8,79 млн грн;

коммунальные услуги — 1,24 млн грн;

услуги (кроме коммунальных) — 0,58 млн грн;

командировки — 0,1 млн грн;

предметы, материалы, оборудование и инвентарь — 0,08 млн грн.

В запросе Фокус также интересовался суммой, которая была потрачена на содержание Госслужбы морского и речного транспорта в 2021-м году, однако нам сообщили, что "этот вопрос находится вне компетенции ведомства".

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Напомним, ранее в Государственном агентстве развития туризма Украины (ГАРТ) на запрос Фокуса сообщили, что руководитель ведомства Марьяна Олеськив в декабре прошлого года получила премий, надбавок и других выплат на 1720,02% от ее месячного оклада. Суммарно за тот месяц она заработала 535 085 грн.

Также на запрос Фокуса в Государственной авиационной службе Украины (ГАСУ) сообщили, что глава ведомства Александр Бильчук в декабре 2021-го получил надбавку в размере 1000% от должностного оклада, благодаря чему его зарплата за месяц составила 361 335 грн.

Ранее Фокус сообщал, что новый глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") Евгений Зборовский в первый месяц работы на должности получил надбавку "за интенсивность труда" в размере 600% от своего оклада.