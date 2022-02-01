В полиции Киева проверят несколько версий смерти Владимира Вирчиса

По информации силовиков, проверяют сведения о возможных неприязненных отношениях и долговых обязательствах. При этом основными называются версии самоубийства или доведения до него.

Правоохранители рассматривают самоубийство или доведение до самоубийства в качестве основных версий гибели известного боксера Владимира Вирчиса, который в ночь с 27 на 28 января был найден с петлей на шее у дома в Днепровском районе Киева. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

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Данные о произошедшем внесли в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией — умышленное убийство с отметкой "самоубийство".

Правоохранители опрашивают близких Вирчиса, знакомых и свидетелей произошедшего в конце января 2022 года. Проверяются сведения о возможных неприязненных отношениях и долговых обязательствах.

По завершении необходимых следственных действий будет принято окончательное решение.

Ранее Фокус сообщал, что правоохранители, которые проводят расследование гибели боксера, разрабатывают несколько версий произошедшего. Выяснилось, что за несколько недель до смерти спортсмен рассказывал друзьям об определенных сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться, и обращался за помощь. За день до смерти у Вирчиса был конфликт с представителем политического истеблишмента.

Владимир Вирчис умер на 49 году жизни, его нашли повешенным возле дома по улице Раисы Окопской.