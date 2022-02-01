У поліції Києва перевірять кілька версій смерті Володимира Вірчіса

За інформацією силовиків, перевіряють відомості про можливі неприязні стосунки та боргові зобов'язання. При цьому основними називаються версії самогубства чи доведення до нього.

Правоохоронці розглядають самогубство або доведення до самогубства як основні версії загибелі відомого боксера Володимира Вірчіса, якого в ніч з 27 на 28 січня було знайдено з петлею на шиї біля будинку в Дніпровському районі Києва. Про це повідомляє пресслужба київської поліції.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Дані про те, що сталося, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань із попередньою правовою кваліфікацією — умисне вбивство з позначкою "самовбивство".

Правоохоронці опитують близьких Вірчіса, знайомих та свідків того, що сталося наприкінці січня 2022 року. Перевіряються відомості про можливі неприязні стосунки та боргові зобов'язання.

Після завершення необхідних слідчих дій буде ухвалено остаточне рішення.

Раніше Фокус повідомляв, що правоохоронці, які проводять розслідування загибелі боксера, розробляють кілька версій. З'ясувалося, що за кілька тижнів до смерті спортсмен розповідав друзям про певні складнощі, з якими йому довелося зіткнутися, та звертався за допомогою. За день до смерті у Вірчіса був конфлікт із представником політичного істеблішменту.

Володимир Вірчіс помер на 49 році життя, його знайшли повішеним біля будинку на вулиці Раїси Окопської.