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Пассажир перед вылетом из Одесского аэропорта предотвратил аварию самолета (видео)

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самолет, авария, Airbus A320neo, самолет в одессе, одесса стамбул
Фото: Скриншот | В Одессе пассажир предотвратил аварию самолета

Мужчина в последний момент обратил внимание, что крышка, которая закрывает топливный бак, была откручена.

В Одессе персонал аэропорта забыл закрутить крышку от топливного бака в крыле самолета рейса в Стамбул. Однако на это обратил внимание один из пассажиров, чем и предотвратил возможную аварию. Об этом мужчина написал в местный телеграм-канал.

Речь идет об инциденте с самолетом Airbus A320neo авиакомпании Pegasus Airlines, который отправлялся из Одессы в Стамбул 1 февраля. По словам очевидца происшествия, когда воздушное судно направлялось на взлет, он увидел, что под крылом висит неопределенный предмет. Мужчина посетовал, что из всего самолета только он обратил на это внимание.

самолет, авария, Airbus A320neo, самолет в одессе, одесса стамбул
самолет, авария, Airbus A320neo, самолет в одессе, одесса стамбул
самолет, авария, Airbus A320neo, самолет в одессе, одесса стамбул
самолет, авария, Airbus A320neo, самолет в одессе, одесса стамбул

В результате самолет остановился и предмет, оказавшийся крышкой от горловины топливного бака, был установлен персоналом аэропорта на место.

"Все очень просто, дол***бы забыли убрать эту технологическую штуку, которая могла повредить крыло в полете. А что с них взять, в случае катастрофы?" — возмутился автор публикации.

Технический специалист в комментарии порталу Avianews объяснил, что в открытом положении, в котором находился топливный бак, крышка крепится на цепи, и то, что она висела на крыле, означает, что она не была закручена после заправки судна или была вставлена в горловину бака неплотно.

Эксперт отметил, что если бы мужчина не заметил крышку, она могла бы оторваться при полете и, в худшем случае, привести к повреждению самолета.

Напомним, ранее в этом году почти 500 пассажиров не смогли вылететь в Доминиканскую Республику из "Борисполя" из-за обледенения самолета.

Также Фокус писал о том, как авиакомпания American Airlines не пускала "Мисс Вселенную-2012" Оливию Калпо на борт самолета из-за "откровенного" наряда — женщина была одета в велосипедки и спортивный бра.