Пассажир перед вылетом из Одесского аэропорта предотвратил аварию самолета (видео)

Мужчина в последний момент обратил внимание, что крышка, которая закрывает топливный бак, была откручена.

В Одессе персонал аэропорта забыл закрутить крышку от топливного бака в крыле самолета рейса в Стамбул. Однако на это обратил внимание один из пассажиров, чем и предотвратил возможную аварию. Об этом мужчина написал в местный телеграм-канал.

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Речь идет об инциденте с самолетом Airbus A320neo авиакомпании Pegasus Airlines, который отправлялся из Одессы в Стамбул 1 февраля. По словам очевидца происшествия, когда воздушное судно направлялось на взлет, он увидел, что под крылом висит неопределенный предмет. Мужчина посетовал, что из всего самолета только он обратил на это внимание.

В результате самолет остановился и предмет, оказавшийся крышкой от горловины топливного бака, был установлен персоналом аэропорта на место.

"Все очень просто, дол***бы забыли убрать эту технологическую штуку, которая могла повредить крыло в полете. А что с них взять, в случае катастрофы?" — возмутился автор публикации.

Технический специалист в комментарии порталу Avianews объяснил, что в открытом положении, в котором находился топливный бак, крышка крепится на цепи, и то, что она висела на крыле, означает, что она не была закручена после заправки судна или была вставлена в горловину бака неплотно.

Эксперт отметил, что если бы мужчина не заметил крышку, она могла бы оторваться при полете и, в худшем случае, привести к повреждению самолета.

Напомним, ранее в этом году почти 500 пассажиров не смогли вылететь в Доминиканскую Республику из "Борисполя" из-за обледенения самолета.

Также Фокус писал о том, как авиакомпания American Airlines не пускала "Мисс Вселенную-2012" Оливию Калпо на борт самолета из-за "откровенного" наряда — женщина была одета в велосипедки и спортивный бра.