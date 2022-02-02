Пасажир перед вильотом з Одеського аеропорту запобіг аварії літака (відео)

Чоловік останньої миті звернув увагу, що кришка, яка закриває паливний бак, була відкручена.

В Одесі персонал аеропорту забув закрутити кришку від паливного бака у крилі літака рейсу до Стамбула. Однак на це звернув увагу один із пасажирів, чим і запобіг можливій аварії. Про це чоловік написав в місцевий телеграм-канал.

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Йдеться про інцидент з літаком Airbus A320neo авіакомпанії Pegasus Airlines, який вирушав із Одеси до Стамбула 1 лютого. За словами очевидця події, коли повітряне судно прямувало на зліт, він побачив, що під крилом висить невизначений предмет. Чоловік поскаржився, що з усього літака він тільки звернув на це увагу.

Внаслідок цього літак зупинився і предмет, що виявився кришкою від горловини паливного бака, був встановлений персоналом аеропорту на місце.

"Все дуже просто, довб***би забули прибрати цю технологічну штуку, яка могла пошкодити крило в польоті. А що з них взяти, у разі катастрофи?" — обурився автор публікації.

Технічний спеціаліст у коментарі порталу Avianews пояснив, що у відкритому положенні, в якому знаходився паливний бак, кришка кріпиться на ланцюгу, і те, що вона висіла на крилі, означає, що вона не була закручена після заправки судна або була вставлена в горловину бака нещільно.

Експерт зазначив, що якби чоловік не помітив кришку, вона могла б відірватися під час польоту і, у гіршому випадку, призвести до пошкодження літака.

Нагадаємо, раніше цього року майже 500 пасажирів не змогли вилетіти до Домініканської Республіки з "Борисполя" через зледеніння літака.

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