Замерз літак: у "Борисполі" застрягли близько пів тисячі туристів (відео)

Літак авіакомпанії Azur Air Ukraine затримується більш ніж на 16 годин. Весь цей час пасажири змушені чекати в приміщенні аеропорту.

Пів тисячі пасажирів не змогли вилетіти до Домініканської Республіки з аеропорту "Бориспіль" уночі 13 січня через зледеніння літака. Рейс авіакомпанії Azur Air Ukraine перенесли на вечір четверга, повідомляє Telegram-канал Pavlovsky NEWS.

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Туристів спочатку запустили до літака, але потім попросили всіх вийти, не пояснюючи причину. Близько 500 пасажирів зараз перебувають у будівлі аеропорту, у зв'язку з перенесенням рейсу їм забезпечили дворазове харчування.

Зазначається, що рейс QU 4493 у м. Ла Романа мав вилетіти о 3:00 13 січня. В авіакомпанії повідомили, що виліт відбудеться о 19:30 і літак прибуде за призначенням о 1:20 14 січня. За інформацією ЛІГА.net, рейс перенесли ще на годину – о 20:22.

Також в Azur Аir сказали, що за бажання люди можуть вийти в місто та забрати свій багаж, але після цього їм доведеться пройти повторну реєстрацію на рейс.

Раніше Фокус писав про схожу ситуацію в Запоріжжі, де понад дві доби близько 200 пасажирів не могли вилетіти до Єгипту. Літак не міг злетіти через зледеніння корпусу, і 186 пасажирам довелося поневірятися в терміналі та на борту протягом двох днів.

Також Фокус повідомляв, що аеропорт в Алмати відновив роботу, але з обмеженнями: на території аеропорту суворо заборонено фотографувати. Якщо пасажири порушують це правило, їх знімають із рейсу.