За фото знімуть з рейсу: аеропорт в Алмати відновив роботу, але з обмеженнями

Більшість рейсів, запланованих раніше в розкладі, все ще скасовано. Проте вже сьогодні очікуються борти з Калінінграда, Гоа, Нур-Султана, Дубая.

Найбільший аеропорт Казахстану в Алмати оголосив про поновлення своєї роботи, яка була припинена з 5 січня після початку народних протестів у країні. Із сьогоднішнього дня повітряна брама працює з 08:00 до 21:00, при цьому в термінал можуть потрапити тільки пасажири. Обмеження введено через комендантську годину в місті, повідомляє Avianews.

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Під час зустрічі пасажирів представник авіакомпанії пояснює їм, що зйомки на території аеропорту суворо заборонені. Особливо суворо службовці аеропорту стежать, щоби ніхто не фіксував військових. Якщо пасажири порушують це правило — їх знімають з рейсу.

[ + – ] Більшість рейсів в аеропорту поки що скасовано

Більшість рейсів, запланованих раніше в розкладі, все ще скасовано. Проте вже сьогодні очікуються борти з Калінінграда, Гоа, Нур-Султана, Дубая. З Алмати люди зможуть вилетіти в Нур-Султан, Сеул, Калінінград, Актау. До цього більшість рейсів, які мали прилетіти в аеропорт Алмати, приймали повітряні гавані Нур-Султана та Шимкента.

З початком народних протестів за кордоном залишилося понад 4 тисячі казахстанських туристів, які не могли потрапити додому. Вони продовжували свої готелі за додаткову плату, або переміщалися в менш комфортабельні готелі, надані туроператорами. При цьому, наприклад, у Таїланді, знаючи революцію в Казахстані, готелі надавали до 50 відсотків знижки.

У київському офісі Air Astana повідомили, що пасажири з квитками до 19 січня включно можуть безкоштовно перенести виліт на інші дати до 28 лютого 2022 включно. Авіакомпанія також дозволила повернення таких квитків без штрафу та безкоштовну зміну маршруту з Нур-Султана на Алмати та навпаки.

З 15 січня Казахстан почне вимагати ПЛР-тести від усіх пасажирів, які в'їжджають в країну з-за кордону. Ця вимога поширюється навіть на тих, хто зробив щеплення від коронавірусу.

Термін дії тесту становить 72 години. Він має бути дійсним на момент перетину кордону Казахстану. Документ про тестування потрібно пред'явити англійською, російською чи казахською мовами. Виняток становлять діти до 5 років — їм тест не потрібен.

Тим часом Міжнародний аеропорт Актобе в Казахстані звільнили від революціонерів. При цьому дані про постраждалих із боку силовиків і протестувальників в ефірі телеканалу не озвучили.

Також Фокус повідомляв про те, що влада Казахстану проводить масові "зачистки": за добу затримано майже 2 тис. осіб. У 14 регіонах країни скасовано "червоний" рівень терористичної загрози.