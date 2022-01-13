За фото снимут с рейса: аэропорт в Алматы возобновил работу, но с ограничениями

Большинство рейсов, запланированных ранее в расписании, все еще отменены. Однако, уже сегодня ожидаются борты из Калининграда, Гоа, Нур-Султана, Дубая.

Крупнейший аэропорт Казахстана в Алматы объявил о возобновлении своей работы, которая была приостановлена с 5 января после начала народных протестов в стране. С сегодняшнего дня воздушные ворота работают с 08:00 до 21:00, при этом в терминал могут только пассажиры. Ограничения введены из-за комендантского часа в городе, сообщает Avianews.

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При встрече пассажиров представитель авиакомпании объясняет им, что съемки на территории аэропорта строго запрещены. Особо строго служащие аэропорта следят, чтобы никто не фиксировал военных. Если пассажиры нарушают данное правило — их снимают с рейса.

[ + – ] Большинство рейсов в аэтопорту пока отменены

Большинство рейсов, запланированных ранее в расписании, все еще отменены. Однако, уже сегодня ожидаются борты из Калининграда, Гоа, Нур-Султана, Дубая. Из Алматы люди смогут улететь в Нур-Султан, Сеул, Калининград, Актау. До этого большинство рейсов, которые должны были прилететь в аэропорт Алматы, принимали воздушные гавани Нур-Султана и Шымкента.

С началом народных протестов за рубежом остались свыше 4 тысяч казахстанских туристов, которые не могли попасть домой. Они продлевали свои отели за дополнительную плату, либо перемещались в менее комфортабельные гостиницы, предоставленные туроператорами. При этом, например, в Таиланде, зная о революции в Казахстане, отели предоставляли до 50 процентов скидки.

В киевском офисе Air Astana сообщили, что пассажиры с билетами до 19 января включительно могут бесплатно перенести вылет на другие даты до 28 февраля 2022 года включительно. Авиакомпания также позволила возврат таких билетов без штрафа и бесплатное изменение маршрута с Нур-Султана на Алматы и наоборот.

С 15 января Казахстан начнет требовать ПЦР-тесты от всех пассажиров, которые въезжают в страну из-за границы. Данное требование распространяется в том числе на тех, кто сделал прививки от коронавируса.

Срок действия теста составляет 72 часа. Он должен быть действителен на момент пересечения границы Казахстана. Документ о тестировании нужно предъявить на английском, русском или казахском языке. Исключение составляют дети в возрасте до 5 лет — им тест не нужен.

Между тем, Международный аэропорт Актобе в Казахстане освободили от революционеров. При этом данные о пострадавших со стороны силовиков и протестующих в эфире телеканала не озвучили.

Также Фокус сообщал о том, что власти Казахстана проводят массовые "зачистки": за сутки задержаны почти 2 тыс. человек. В 14 регионах страны отменен "красный" уровень террористической угрозы.