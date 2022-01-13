Власти Казахстана проводят массовые "зачистки": за сутки задержаны почти 2 тыс. человек

"Зачищены" жилые массивы нескольких районов Алматы. А в 14 регионах страны отменен "красный" уровень террористической угрозы.

В казахстанском городе Алматы в течение прошлых суток были задержаны 1 925 предполагаемых участников протестов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на городскую комендатуру.

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Изъято 38 единиц огнестрельного оружия и 1 486 боеприпасов, о чем также говорится в сообщении.

Более того, комендатура сообщает, что "зачищены" жилые массивы Бостандыкского и Турксибского районов.

В 14 регионах страны отменен "красный" уровень террористической угрозы, об этом говорится в сообщении Комитета национальной безопасности.

Вместе с тем, в трех регионах — Алматы, Алматинской и Жамбылской областях — опасное положение по-прежнему сохраняется, здесь продолжают искать "террористов и лиц, причастных к иной преступной деятельности в период массовых беспорядков".

Местная генпрокуратура запустила сайт, на котором пользователи могут анонимно выкладывать свои материалы, снятые во время беспорядков.

Днем ранее в Алматы были задержаны 1 700 человек, которые, как предполагается, участвовали в протестах или беспорядках. Сообщалось и об изъятии 36 единиц и полторы тысячи боеприпасов.

Напомним, что 10 января руководителя департамента полиции Казахстана Жаната Сулейменова нашли мертвым. Перед смертью он не отдал приказ стрелять по протестующим. Сослуживцы утверждают, что таким образом он хотел избежать жертв среди населения.

Ранее Фокус разбирался в том, почему Запад простил Токаеву то, за что осуждает Лукашенко: деньги важнее принципов.

Показательная жестокость, с которой подавлялись протестные выступления в городах Казахстана, не послужила поводом для введения в действие санкций против режима Токаева. Для сравнения, страны Запада резко осуждали меры, которые режим Лукашенко использовал для разгона протестов в Беларуси. Столь избирательный подход объясняется тем, что Запад инвестировал в Казахстан свыше 100 млрд долл.