"Поступок настоящего офицера": казахский генерал перед смертью приказал не стрелять по протестующим

По словам сослуживцев Жаната Сулейменова, в приказе было желание избежать жертв среди мирного населения. Вероятно, они были бы из-за расположения департамента в центре городе.

Глава департамента полиции Жанат Сулейменов, который вчера был обнаружен мертвым, не давал своим подчиненным приказа стрелять по протестующим. Об этом сообщает новостной канал ORDA.

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Как стало известно корреспонденту издания, Сулейменов запретил полицейским открывать огонь. На условиях анонимности один из полицейских рассказал, почему не было приказа на открытие огня.

"В его приказе не было злого умысла, он просто не хотел лишних жертв среди мирного населения, которые скорее всего бы были, открой мы огонь, потому что департамент был в центре города. Никто не знал, что нападавшие подготовились заранее", – говорит правоохранитель.

Как рассказали другие полицейские, участники протестов заранее были с "болгарками", чтобы вскрыть сейфы в оружейной комнате. Таким образом арсенал полицейских оказался в руках у "злоумышленников". Офицеры не знают, действительно ли грозил Сулейменову трибунал за приказ. Вместе с тем они считают, что он поступил как настоящий офицер.

Напомним, 10 января в Казахстане нашли мертвым начальника полиции Жамбылской области Жаната Сулейменова. Позднее был найден мертвым полковник Комитета нацбезопасности Азамат Ибраев со следами, характерными для падения с высоты. Также от сердечного приступа умер полковник полиции Танат Назанов.

Тем временем президент Казахстана заявил, что миссия ОДКБ завершена и с 13 января начнется вывод контингента.