"Вчинок справжнього офіцера": померлий генерал у Казахстані наказав не стріляти в протестувальників

За словами товаришів по службі Жаната Сулейменова, у наказі було бажання уникнути жертв серед мирного населення. Ймовірно, вони були б через розташування департаменту в центрі міста.

Голова департаменту поліції Жанат Сулейменов, якого вчора було знайдено мертвим, не давав своїм підлеглим наказу стріляти в протестувальників. Про це повідомляє новинний канал ORDA.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Як стало відомо кореспондентові, Сулейменов заборонив поліцейським відкривати вогонь. На умовах анонімності один із поліцейських розповів, чому не було наказу на відкриття вогню.

"У його наказі не було злого наміру, він просто не хотів зайвих жертв серед мирного населення, які швидше за все були б, відкрий ми вогонь, тому що департамент був у центрі міста. Ніхто не знав, що нападники підготувалися заздалегідь", – каже правоохоронець.

Як розповіли інші поліцейські, учасники протестів заздалегідь були з "болгарками", щоб розкрити сейфи в кімнаті для зброї. Так, арсенал поліцейських опинився в руках у "зловмисників". Офіцери не знають, чи справді загрожував Сулейменову суд за наказ. Водночас, вони вважають, що він вчинив як справжній офіцер.

Нагадаємо, 10 січня у Казахстані знайшли мертвим начальника поліції Жамбилської області Жаната Сулейменова. Пізніше було знайдено мертвим полковника Комітету нацбезпеки Азамата Ібраєва зі слідами, характерними для падіння з висоти. Також від серцевого нападу помер полковник поліції Танат Назанов.

Тим часом президент Казахстану заявив, що місію ОДКБ завершено і з 13 січня розпочнеться виведення контингенту.