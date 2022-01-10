У Казахстані знайдено мертвим третього співробітника силового блоку

Полковник поліції Танат Назанов помер на робочому місці. Швидка допомога констатувала смерть.

В Алмати помер заступник начальника УП Турксибського району, полковник поліції Танат Назанов. Про це повідомляє інформагентство Kazinform.

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У Департаменті поліції Алмати підтвердили факт смерті Таната Назанова. Причиною смерті є інфаркт. Повідомляється, що сьогодні, 10 січня, об 11:00 до приїзду швидкої допомоги на робочому місці помер полковник Назанов. Смерть констатували об 11 годині.

Як стверджують у виданні, за час масових протестів у Казахстані загинуло 16 співробітників поліції, а понад 1 300 силовиків зазнали поранень.

Зазначимо, що це вже третя смерть у силовому блоці. Сьогодні також знайшли мертвим голову поліції Жамбилської області Жаната Сулейменова. Проти нього було відкрито кримінальну справу за протести, йому загрожував суд. Також помер генерал Комітету національної безпеки Азамат Ібраєв. Його знайшли в дворі власного будинку з травмами, характерними для падіння з висоти. В обох випадках ймовірними причинами смерті називають самогубство.

Нагадаємо, з початку протестів у Казахстані вже затримано 7 939 осіб. За словами президента Казахстану Токаєва, революціонери планували захопити Нур-Султан, а потім усю країну. Президент РФ вважає, що в подіях у Казахстані застосовувалися "майданні технології".