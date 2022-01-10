В Казахстане найден мертвым третий сотрудник силового блока

Полковник полиции Танат Назанов скончался на рабочем месте. Скорая помощь констатировала смерть.

В Алматы скончался замначальника УП Турксибского района, полковник полиции Танат Назанов. Об этом сообщает информагентство Kazinform.

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В Департаменте полиции Алматы изданию подтвердили факт смерти Таната Назанова. Причиной смерти является инфаркт. Сообщается, что сегодня, 10 января в 11:00 до приезда скорой помощи на рабочем месте скончался полковник Назанов. Смерть констатировали в 11 часов.

Как утверждают в издании, за время массовых протестов в Казахстане погибло 16 сотрудников полиции, а более 1300 силовиков получили ранения.

Отметим, что это уже третья смерть в силовом блоке. Сегодня также нашли мертвым главу полиции Жамбылской области Жаната Сулейменова. Против него было открыто уголовное дело за протесты, ему грозил трибунал. Также умер генерал Комитета национальной безопасности Азамат Ибраев. Его обнаружили во дворе собственного дома с травмами, характерными для падения с высоты. В обоих случаях вероятными причинами смерти называют самоубийство.

Напомним, с начала протестов в Казахстане уже задержано 7939 людей. По словам президента Казахстана Токаева, революционеры планировали захватить Нур-Султан, а затем и всю страну. Президент РФ считает, что в событиях в Казахстане применялись "майданные технологии".