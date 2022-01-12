Когда деньги важнее принципов. Почему Запад простил Токаеву то, за что критикует Лукашенко

О системе западных ценностей и о том, существует ли глобальная финансовая капитализация такого понятия, как мораль.

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Мало кто обратил внимание в Украине на одну важную деталь в контексте казахских событий. Сравнение Казахстана и Беларуси не сделал только ленивый. А вот сравнение западных санкций — такого я еще не встречал. Поэтому попробую сделать такой анализ самостоятельно.

Против Лукашенко были сразу введены западные санкции, в том числе и Украиной. Его режим не признается на западе. Белорусская оппозиция была сразу же легитимизирована в западных столицах.

Санкции против Казахстана не введены, режим Токаева признается легитимным, в отличие от оппозиции в "экзиле".

Хотя формат подавления протестов в Казахстане был не в пример более жестким: прямой приказ стрелять по толпе, сотни убитых. И в ответ на все это лишь пожелания западных стран быть "сдержаннее". Такая же вялая реакция и на введение миротворцев ОДКБ в Казахстан.

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А теперь представьте себе тот шум и гвалт, который бы поднялся в западных СМИ при аналогичном официальном "введении" сил ОДКБ в Беларусь.

В чем причина такой избирательности западных ценностей? В чем сила, брат? Оказывается, в деньгах.

Западных инвестиций в Беларуси почти нет. Зато в Казахстане — более сотни миллиардов долларов.

Сейчас можно услыщать и прочитать много критики в адрес миротворцев ОДКБ в Казастане. Однако зададимся вопросом: чьи интересы они там по факту защищают? Русский солдат в Казахстане сейчас, условно говоря, охраняет инвестиции Шелла, Шеврона, ЭксонМобилл, Эни. Охраняет принадлежащие британцам нефтяные вышки в Тенгизе и уникальный каспийский нефтепровод (КТК), длиной 1,5 тыс. км. из Атырау (эпицентр волнений) в Новороссийск (плановая пропускная мощность — 67 млн тонн в год и 6 млрд. дол. инвестиций).

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Русский солдат защищает западные инвестиции в Казахстане от "внезапной" национализации недр: после народных волнений в Азии приходят к власти популистские режимы, которые возвращают недра народу.

Как это произошло в Киргизии, где после очередного "майдана" были национализированы крупнейшие золотые рудники Кумтор, принадлежашие канадцам.

Так был развеян очередной миф о западных инвестициях, как гарантиях "невторжения".

Как показывает пример Казахстана, в случае, если бы Запад в свое время вложил 100 млрд. дол. в Крым и там были бы в большом количестве нефть, газ, уран, и металлы, включая редкоземельные, то еще не факт, каковы были бы санкции против РФ в рамках "крымского пакета"….

Таким образом, санкционная политика Запада, нравится нам это или нет, является не инструментом установления какой-то абстрактной демократии и свободы, а инструментом выдавливания чужаков и "местных" с интересующих западный капитал рынков, а также инструментом инвестиционного освоения еще незанятых крупными мировыми игроками пространств.

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К таковым можно отнести Беларусь и Украину, где внутренние активы принадлежат государству и олигархам соответственно.

В таком формате, можно либо "давить" местный режим, либо помогать в отражении агрессии (попутно, делая "ручным" местный режим).

В случае же с Казахстаном, где внутреннее экономическое пространство занято крупнейшими западными ТНК, дилемма между санкциями и легким порицанием решается в пользу последнего….

Также как и убийство с расчленением журналиста Хашогги в посольстве Саудовской Аравии — военные контракты важнее свободы слова…

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