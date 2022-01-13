Влада Казахстану проводить масові "зачистки": за добу затримано майже 2 тис. осіб

"Зачищено" житлові масиви кількох районів Алмати. А в 14 регіонах країни скасовано "червоний" рівень терористичної загрози.

У казахстанському місті Алмати протягом минулої доби було затримано 1 925 ймовірних учасників протестів. Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на міську комендатуру.

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Вилучено 38 одиниць вогнепальної зброї та 1 486 боєприпасів, про що також йдеться у повідомленні.

Більше того, комендатура повідомляє, що "зачищено" житлові масиви Бостандицького та Турксибського районів.

У 14 регіонах країни скасовано "червоний" рівень терористичної загрози, про це йдеться у повідомленні Комітету національної безпеки.

Водночас, у трьох регіонах — Алмати, Алматинській і Жамбилській областях — небезпечне становище, як і раніше, зберігається, тут продовжують шукати "терористів та осіб, причетних до іншої злочинної діяльності в період масових заворушень".

Місцева генпрокуратура запустила сайт, на якому користувачі можуть анонімно викладати свої матеріали, зняті під час заворушень.

На день раніше в Алмати було затримано 1 700 осіб, які, як передбачається, брали участь у протестах чи заворушеннях. Повідомлялося і про вилучення 36 одиниць та півтори тисячі боєприпасів.

Нагадаємо, що 10 січня керівника департаменту поліції Казахстану Жаната Сулейменова знайшли мертвим. Перед смертю він не наказав стріляти в протестувальників. Колеги стверджують, що так він хотів уникнути жертв серед населення.

Раніше Фокус розбирався в тому, чому Захід пробачив Токаєву те, за що засуджує Лукашенко: гроші важливіші за принципи.

Показова жорстокість, з якою придушувалися протестні виступи в містах Казахстану, не стала приводом для набуття чинності санкцій проти режиму Токаєва. Для порівняння, країни Заходу різко засуджували заходи, які Лукашенко використовував для розгону протестів у Білорусі. Такий виборчий підхід пояснюється тим, що Захід інвестував у Казахстан понад 100 млрд дол.