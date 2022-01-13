Замерз самолет: в "Борисполе" застряли около полутысячи туристов (видео)

Самолет авиакомпании Azur Air Ukraine задерживается на более чем 16 часов. Все это время пассажиры вынуждены ждать в помещении аэропорта.

Полтысячи пассажиров не смогли вылететь в Доминиканскую Республику из аэропорта "Борисполь" ночью 13 января из-за обледенения самолета. Рейс авиакомпании Azur Air Ukraine перенесли на вечер четверга, сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

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Туристов сначала запустили в самолет, но потом попросили всех выйти, не объясняя причину. Около 500 пассажиров находятся сейчас в здании аэропорта, в связи с переносом рейса им обеспечили двухразовое питание.

Отмечается, что рейс QU 4493 в г. Ла Романа должен был вылететь в 3:00 13 января. В авиакомпании сообщили, что вылет состоится в 19:30, и самолет прибудет по назначению в 1:20 14 января. По информации ЛИГА.net, рейс перенесли еще на час — на 20:22.

Также в Azur Аir сказали, что по желанию люди могут выйти в город и забрать свой багаж, но после этого им придется пройти повторную регистрацию на рейс.

Ранее Фокус писал о похожей ситуации в Запорожье, где более двух суток около 200 пассажиров не могли вылететь в Египет. Самолет не мог взлететь из-за обледенения корпуса, и 186 пассажирам пришлось скитаться в терминале и на борту в течение двух дней.

Также Фокус сообщал, что аэропорт в Алматы возобновил работу, но с ограничениями: на территории аэропорта строго запрещено фотографировать. Если пассажиры нарушают это правило — их снимают с рейса.