Стрельба в центре Киева: пострадавший рассказал, что произошло возле обменника (видео)
В ходе общения с журналистами Алексей Середюк заявил, что пришел на "общественную акцию", а нападавших назвал титушками.
Пострадавший в результате стрельбы в Киеве возле обменника на улице Владимирской 23 Алексей Середюк рассказал подробности инцидента. Мужчина дал комментарий телеканалу "Рада", находясь на больничной койке.
По его словам, он приехал на то место, где неделю назад люди с автоматами устроили стрельбу, и поэтому там должна была состояться "гражданская акция". Но как только Середюк зашел в арку, из обменника выбежали люди с оружием в руках, которых он назвал бойцами непризнанных республик ЛДНР, хотя откуда они появились и на чем приехали мужчине не известно.
"Они прокричали — "мы вас укропов в Донецке мочили и здесь всех. Это наша земля"…и что-то матом на меня. Из этого началась стычка, которая продолжалась долго. Они постоянно стреляли из автоматов и пистолетов", — сказал Середюк.
Далее ветеран АТО, как назвала его журналист Валентина Милько, рассказал, что он попросил одного из мужчин предъявить документы, чтобы выяснить с кем он имеет дело. Однако в этот момент началась драка и Середюка кто-то сильно ударил по голове, повалил на землю и начал бить ногами.
"У них не было никаких удостоверений… это обычные титушки, я таких видел на фронте. Мне потом товарищи рассказали, что приехала бригада из Харькова, но из того что они говорили — они идейные сепаратисты", — уверен Середюк.
Мужчина добавил, что полиция прибыла на место стрельбы в Киеве, но почему-то "стала на сторону этих боевиков", после чего копы его задержали.
На вопрос о ранении Середюк ответил, что ему удалось увернуться от пули, но стрельбу вели в сторону толпы. По его словам, то, что никто не пострадал от выстрелов, оказалось чудом.
Напомним, стрельба в Киеве сегодня произошла во второй половине дня неподалеку от здания СБУ. Была слышна стрельба, а также вооруженные люди. Как выяснилось позже, между националистами и охранниками учреждения возник конфликт, во время которого было применено огнестрельное оружие.
По словам пресс-офицера Шевченковского управления полиции Анны Зубревой, пострадали два человека, и 14 человек были задержаны. Никто из пострадавших не имеет огнестрельного ранения.