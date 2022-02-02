Стрельба в центре Киева: пострадавший рассказал, что произошло возле обменника (видео)

В ходе общения с журналистами Алексей Середюк заявил, что пришел на "общественную акцию", а нападавших назвал титушками.

Пострадавший в результате стрельбы в Киеве возле обменника на улице Владимирской 23 Алексей Середюк рассказал подробности инцидента. Мужчина дал комментарий телеканалу "Рада", находясь на больничной койке.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По его словам, он приехал на то место, где неделю назад люди с автоматами устроили стрельбу, и поэтому там должна была состояться "гражданская акция". Но как только Середюк зашел в арку, из обменника выбежали люди с оружием в руках, которых он назвал бойцами непризнанных республик ЛДНР, хотя откуда они появились и на чем приехали мужчине не известно.

"Они прокричали — "мы вас укропов в Донецке мочили и здесь всех. Это наша земля"…и что-то матом на меня. Из этого началась стычка, которая продолжалась долго. Они постоянно стреляли из автоматов и пистолетов", — сказал Середюк.

Далее ветеран АТО, как назвала его журналист Валентина Милько, рассказал, что он попросил одного из мужчин предъявить документы, чтобы выяснить с кем он имеет дело. Однако в этот момент началась драка и Середюка кто-то сильно ударил по голове, повалил на землю и начал бить ногами.

"У них не было никаких удостоверений… это обычные титушки, я таких видел на фронте. Мне потом товарищи рассказали, что приехала бригада из Харькова, но из того что они говорили — они идейные сепаратисты", — уверен Середюк.

Мужчина добавил, что полиция прибыла на место стрельбы в Киеве, но почему-то "стала на сторону этих боевиков", после чего копы его задержали.

На вопрос о ранении Середюк ответил, что ему удалось увернуться от пули, но стрельбу вели в сторону толпы. По его словам, то, что никто не пострадал от выстрелов, оказалось чудом.

Напомним, стрельба в Киеве сегодня произошла во второй половине дня неподалеку от здания СБУ. Была слышна стрельба, а также вооруженные люди. Как выяснилось позже, между националистами и охранниками учреждения возник конфликт, во время которого было применено огнестрельное оружие.

По словам пресс-офицера Шевченковского управления полиции Анны Зубревой, пострадали два человека, и 14 человек были задержаны. Никто из пострадавших не имеет огнестрельного ранения.