Стрілянина в центрі Києва: постраждалий розповів, що сталося біля обмінника (відео)

У ході спілкування з журналістами Олексій Середюк заявив, що прийшов на "громадську акцію", а нападників назвав тітушками.

Постраждалий внаслідок стрілянини в Києві біля обмінника на вулиці Володимирській 23 Олексій Середюк розповів подробиці інциденту. Чоловік дав коментар телеканалу "Рада", перебуваючи на лікарняному ліжку.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За його словами, він приїхав на те місце, де тиждень тому люди з автоматами влаштували стрілянину, і тому там мала відбутися "громадянська акція". Але щойно Середюк зайшов до арки, з обмінника вибігли люди зі зброєю в руках, яких він назвав бійцями невизнаних республік ЛДНР, хоч звідки вони з'явилися і на чому приїхали, чоловікові невідомо.

"Вони прокричали — "ми вас укропів у Донецьку мочили і тут усіх. Це наша земля"...і щось матом на мене. З цього почалася сутичка, яка тривала довго. Вони постійно стріляли з автоматів та пістолетів", — сказав Середюк.

Далі ветеран АТО, як назвала його журналістка Валентина Милько, розповів, що він попросив одного з чоловіків пред'явити документи, щоб з'ясувати, з ким він має справу. Однак, у цей момент почалася бійка і Середюка хтось сильно вдарив по голові, повалив на землю і почав бити ногами.

"У них не було жодних посвідчень... це звичайні тітушки, я таких бачив на фронті. Мені потім товариші розповіли, що приїхала бригада з Харкова, але з того, що вони говорили, — вони ідейні сепаратисти", — упевнений Середюк.

Чоловік додав, що поліція прибула на місце стрілянини в Києві, але чомусь "стала на бік цих бойовиків", після чого копи його затримали.

На запитання про поранення Середюк відповів, що йому вдалося ухилитися від кулі, але стрілянину вели в бік натовпу. За його словами, те, що ніхто не постраждав від пострілів, виявилося дивом.

Нагадаємо, стрілянина в Києві сьогодні сталася у другій половині дня неподалік будівлі СБУ. Була чутна стрілянина, а також озброєні люди. Як з'ясувалося пізніше, між націоналістами та охоронцями установи виник конфлікт, під час якого було застосовано вогнепальну зброю.

За словами пресофіцера Шевченківського управління поліції Анни Зубрової, постраждали двоє людей і 14 людей було затримано. Ніхто з постраждалих не має вогнепального поранення.