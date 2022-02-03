Статистика коронавируса на 3 февраля: 39620 новых случаев COVID-19 и 4136 госпитализаций
Жертвами коронавирусной инфекции за сутки стали 210 украинцев.
В Украине установлен новый рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом — 39620 случаев заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
С коронавирусом или подозрением на заражение госпитализировали 4136 человек, а от осложнений COVID-19 за сутки скончались 210 пациентов. Инфекция, как сообщают в Минздраве, также была выявлена у 4446 детей и 1035 медицинских работников.
В Украине за последние сутки:
- заболело — 39620 человек;
- выздоровело — 9380 человек;
- летальные случаи — 210;
- госпитализации — 4136.
Динамика госпитализаций в стране за неделю:
- 27 января — 3342;
- 28 января — 3340;
- 29 января — 3692;
- 30 января — 2322;
- 31 января — 2069;
- 1 февраля — 4314;
- 2 февраля — 4136.
Лидерами по новым случаям заражения коронавирусом за сутки стали Одесская и Житомирская области, а также Киев:
- Одесская область — 2982 случая;
- Житомирская область — 2933 случая;
- Киев — 2437 случаев;
- Ивано-Франковская область — 2423 случая;
- Львовская область — 2369 случаев.
В течение минувшего дня, по данным Минздрава, медики сделали 190635 тестов на коронавирусную инфекцию:
- методом ПЦР — 101202;
- методом ИФА — 7505;
- экспресс-тесты на антиген к вирусу — 81928.
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 73195 граждан:
- первая доза — 23595;
- вторая доза — 27938;
- дополнительная доза — 836;
- бустерная вакцина — 20826.
С первого дня пандемии COVID-19 в стране:
- заболело — 4169897 человек;
- выздоровело — 3650854 человек;
- летальные случаи — 100809;
- сделано ПЦР-тестов — 18308056.
Системный аналитик Евгений Истребин предположил, что с 14 февраля в Украине начнется спад по положительным ПЦР-тестам на коронавирус. По его словам, нагруженность медицинских учреждений в плане занятых койкомест будет спадать с 21 февраля.
"На данный момент суточные госпитализации достигли 67% от пика последней волны, ожидаю, что они не превысят 90%. Число стационарных пациентов в больницах сейчас 50% от максимума последней волны, предполагаю, что этот показатель не будет выше 80%", — озвучил Евгений Истребин свой прогноз.
В другой публикации системный аналитик отметил, что 2 февраля в Украине был установлен рекорд по числу заболеваемости коронавирусом — 39620 случаев.
"И это при том что позитивных ПЦР тестов было получено почти 58 тысяч. Ну ничего страшного, 19 тысяч внесут в марте. Не надо нагнетать панику, как сказал президент… В данном контексте всем пример подает Киев. Позитивных ПЦР вчера (2 февраля — ред.) было получено 8371, а новых случаев сегодня объявили всего 2437. Почти 6 тысяч просто потерялись, это не новые больные, это просто тесты. Главное не волноваться и правильно рисовать статистику", — продолжил Евгений Истребин в своем Facebook.
Помимо этого, как утверждает аналитик, с начала 2022 года в Киеве получили 92 тысячи положительных ПЦР-тестов, однако в статистике зарегистрировали только 41 тысячу новых случаев заражения коронавирусом.
Отметим, что днем ранее в Украине выявили 35014 новых случаев заражения коронавируса. В больницы с инфекцией или подозрением госпитализировали 4314 пациентов, а от осложнений COVID-19 скончались 204 человека.
2 февраля Минздрав предупреждал, что в шести областях Украины могут ужесточить карантин.