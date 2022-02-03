Статистика коронавируса на 3 февраля: 39620 новых случаев COVID-19 и 4136 госпитализаций

Жертвами коронавирусной инфекции за сутки стали 210 украинцев.

В Украине установлен новый рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом — 39620 случаев заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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С коронавирусом или подозрением на заражение госпитализировали 4136 человек, а от осложнений COVID-19 за сутки скончались 210 пациентов. Инфекция, как сообщают в Минздраве, также была выявлена у 4446 детей и 1035 медицинских работников.

В Украине за последние сутки:

заболело — 39620 человек;

выздоровело — 9380 человек;

летальные случаи — 210;

госпитализации — 4136.

Динамика госпитализаций в стране за неделю:

27 января — 3342;

28 января — 3340;

29 января — 3692;

30 января — 2322;

31 января — 2069;

1 февраля — 4314;

2 февраля — 4136.

Лидерами по новым случаям заражения коронавирусом за сутки стали Одесская и Житомирская области, а также Киев:

Одесская область — 2982 случая;

Житомирская область — 2933 случая;

Киев — 2437 случаев;

Ивано-Франковская область — 2423 случая;

Львовская область — 2369 случаев.

В течение минувшего дня, по данным Минздрава, медики сделали 190635 тестов на коронавирусную инфекцию:

методом ПЦР — 101202;

методом ИФА — 7505;

экспресс-тесты на антиген к вирусу — 81928.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 73195 граждан:

первая доза — 23595;

вторая доза — 27938;

дополнительная доза — 836;

бустерная вакцина — 20826.

С первого дня пандемии COVID-19 в стране:

заболело — 4169897 человек;

выздоровело — 3650854 человек;

летальные случаи — 100809;

сделано ПЦР-тестов — 18308056.

[ + – ] В Украине за минувшие сутки от коронавируса скончались 210 человек Фото: пресс-служба МОЗ

Системный аналитик Евгений Истребин предположил, что с 14 февраля в Украине начнется спад по положительным ПЦР-тестам на коронавирус. По его словам, нагруженность медицинских учреждений в плане занятых койкомест будет спадать с 21 февраля.

"На данный момент суточные госпитализации достигли 67% от пика последней волны, ожидаю, что они не превысят 90%. Число стационарных пациентов в больницах сейчас 50% от максимума последней волны, предполагаю, что этот показатель не будет выше 80%", — озвучил Евгений Истребин свой прогноз.

[ + – ] Статистика положительных ПЦР-тестов на коронавирус в Украине

[ + – ] Статистика госпитализаций пациентов с коронавирусом в Украине

В другой публикации системный аналитик отметил, что 2 февраля в Украине был установлен рекорд по числу заболеваемости коронавирусом — 39620 случаев.

"И это при том что позитивных ПЦР тестов было получено почти 58 тысяч. Ну ничего страшного, 19 тысяч внесут в марте. Не надо нагнетать панику, как сказал президент… В данном контексте всем пример подает Киев. Позитивных ПЦР вчера (2 февраля — ред.) было получено 8371, а новых случаев сегодня объявили всего 2437. Почти 6 тысяч просто потерялись, это не новые больные, это просто тесты. Главное не волноваться и правильно рисовать статистику", — продолжил Евгений Истребин в своем Facebook.

Помимо этого, как утверждает аналитик, с начала 2022 года в Киеве получили 92 тысячи положительных ПЦР-тестов, однако в статистике зарегистрировали только 41 тысячу новых случаев заражения коронавирусом.

[ + – ] В Киеве не внесли в статистику почти 41 тысячу новых случаев COVID-19 [ + – ] В Киеве не внесли в статистику почти 41 тысячу новых случаев COVID-19 [ + – ] В Киеве не внесли в статистику почти 41 тысячу новых случаев COVID-19

Отметим, что днем ранее в Украине выявили 35014 новых случаев заражения коронавируса. В больницы с инфекцией или подозрением госпитализировали 4314 пациентов, а от осложнений COVID-19 скончались 204 человека.

2 февраля Минздрав предупреждал, что в шести областях Украины могут ужесточить карантин.