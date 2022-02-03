Статистика коронавірусу на 3 лютого: 39 620 нових випадків COVID-19 та 4 136 госпіталізацій
Жертвами коронавірусної інфекції за добу стали 210 українців.
В Україні встановлено новий рекорд із добової захворюваності на коронавірус — 39 620 випадків зараження інфекцією. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
З коронавірусом чи підозрою на зараження госпіталізували 4 136 осіб, а від ускладнень COVID-19 за добу померло 210 пацієнтів. Інфекція, як повідомляють у МОЗ, також була виявлена у 4 446 дітей та 1 035 медичних працівників.
В Україні за останню добу:
- захворіло — 39 620 осіб;
- одужало — 9 380 осіб;
- летальні випадки — 210;
- госпіталізації — 4 136.
Динаміка госпіталізацій у країні за тиждень:
- 27 січня — 3342;
- 28 січня — 3340;
- 29 січня — 3692;
- 30 січня — 2322;
- 31 січня — 2069;
- 1 лютого — 4314;
- 2 лютого — 4136.
Лідерами з нових випадків зараження коронавірусом за добу стали Одеська та Житомирська області, а також Київ:
- Одеська область — 2982 випадки;
- Житомирська область — 2933 випадки;
- Київ — 2437 випадків;
- Івано-Франківська область — 2423 випадки;
- Львівська область — 2369 випадків.
Протягом минулого дня, за даними МОЗ, медики зробили 190 635 тестів на коронавірусну інфекцію:
- методом ПЛР — 101 202;
- методом ІФА — 7505;
- експрес-тести на антиген до вірусу — 81 928.
За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 73 195 громадян:
- перша доза — 23 595;
- друга доза — 27 938;
- додаткова доза — 836;
- бустерна вакцина — 20 826.
З першого дня пандемії COVID-19 у країні:
- захворіло — 4 169 897 осіб;
- одужало — 3 650 854 осіб;
- летальні випадки — 100 809;
- зроблено ПЛР-тестів — 18 308 056.
Системний аналітик Євген Істребін припустив, що з 14 лютого в Україні почнеться спад за позитивними ПЛР-тестами на коронавірус. За його словами, навантаженість медичних установ у плані зайнятих ліжкомісць спадатиме з 21 лютого.
"Наразі добові госпіталізації досягли 67% від піку останньої хвилі, очікую, що вони не перевищать 90%. Число стаціонарних пацієнтів у лікарнях зараз 50% від максимуму останньої хвилі, припускаю, що цей показник не буде вищим за 80%", — озвучив Євген Істребін свій прогноз.
В іншій публікації системний аналітик зазначив, що 2 лютого в Україні було встановлено рекорд за кількістю захворюваності на коронавірус — 39 620 випадків.
"І це при тому, що позитивних ПЛР тестів було отримано майже 58 тисяч. Ну нічого страшного, 19 тисяч внесуть у березні. Не треба нагнітати паніку, як сказав президент... У цьому контексті всім приклад подає Київ. Позитивних ПЛР учора (2 лютого — ред.) було отримано 8371, а нових випадків сьогодні оголосили всього 2437. Майже 6 тисяч просто загубилися, це не нові хворі, це просто тести. Головне не хвилюватися і правильно малювати статистику", — продовжив Євген Істребін у своєму Facebook.
Крім цього, як стверджує аналітик, з початку 2022 року у Києві отримали 92 тисячі позитивних ПЛР-тестів, однак у статистиці зареєстрували лише 41 тисячу нових випадків зараження коронавірусом.
Зазначимо, що на день раніше в Україні виявили 35 014 нових випадків зараження коронавірусом. У лікарні з інфекцією або підозрою госпіталізували 4314 пацієнтів, а від ускладнень COVID-19 померли 204 особи.
2 лютого МОЗ попереджало, що у шести областях України можуть посилити карантин.