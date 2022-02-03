Статистика коронавірусу на 3 лютого: 39 620 нових випадків COVID-19 та 4 136 госпіталізацій

Жертвами коронавірусної інфекції за добу стали 210 українців.

В Україні встановлено новий рекорд із добової захворюваності на коронавірус — 39 620 випадків зараження інфекцією. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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З коронавірусом чи підозрою на зараження госпіталізували 4 136 осіб, а від ускладнень COVID-19 за добу померло 210 пацієнтів. Інфекція, як повідомляють у МОЗ, також була виявлена у 4 446 дітей та 1 035 медичних працівників.

В Україні за останню добу:

захворіло — 39 620 осіб;

одужало — 9 380 осіб;

летальні випадки — 210;

госпіталізації — 4 136.

Динаміка госпіталізацій у країні за тиждень:

27 січня — 3342;

28 січня — 3340;

29 січня — 3692;

30 січня — 2322;

31 січня — 2069;

1 лютого — 4314;

2 лютого — 4136.

Лідерами з нових випадків зараження коронавірусом за добу стали Одеська та Житомирська області, а також Київ:

Одеська область — 2982 випадки;

Житомирська область — 2933 випадки;

Київ — 2437 випадків;

Івано-Франківська область — 2423 випадки;

Львівська область — 2369 випадків.

Протягом минулого дня, за даними МОЗ, медики зробили 190 635 тестів на коронавірусну інфекцію:

методом ПЛР — 101 202;

методом ІФА — 7505;

експрес-тести на антиген до вірусу — 81 928.

За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 73 195 громадян:

перша доза — 23 595;

друга доза — 27 938;

додаткова доза — 836;

бустерна вакцина — 20 826.

З першого дня пандемії COVID-19 у країні:

захворіло — 4 169 897 осіб;

одужало — 3 650 854 осіб;

летальні випадки — 100 809;

зроблено ПЛР-тестів — 18 308 056.

[ + – ] В Україні за минулу добу від коронавірусу померло 210 людей Фото: прес-служба МОЗ

Системний аналітик Євген Істребін припустив, що з 14 лютого в Україні почнеться спад за позитивними ПЛР-тестами на коронавірус. За його словами, навантаженість медичних установ у плані зайнятих ліжкомісць спадатиме з 21 лютого.

"Наразі добові госпіталізації досягли 67% від піку останньої хвилі, очікую, що вони не перевищать 90%. Число стаціонарних пацієнтів у лікарнях зараз 50% від максимуму останньої хвилі, припускаю, що цей показник не буде вищим за 80%", — озвучив Євген Істребін свій прогноз.

[ + – ] Статистика позитивних ПЛР-тестів на коронавірус в Україні

[ + – ] Статистика госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом в Україні

В іншій публікації системний аналітик зазначив, що 2 лютого в Україні було встановлено рекорд за кількістю захворюваності на коронавірус — 39 620 випадків.

"І це при тому, що позитивних ПЛР тестів було отримано майже 58 тисяч. Ну нічого страшного, 19 тисяч внесуть у березні. Не треба нагнітати паніку, як сказав президент... У цьому контексті всім приклад подає Київ. Позитивних ПЛР учора (2 лютого — ред.) було отримано 8371, а нових випадків сьогодні оголосили всього 2437. Майже 6 тисяч просто загубилися, це не нові хворі, це просто тести. Головне не хвилюватися і правильно малювати статистику", — продовжив Євген Істребін у своєму Facebook.

Крім цього, як стверджує аналітик, з початку 2022 року у Києві отримали 92 тисячі позитивних ПЛР-тестів, однак у статистиці зареєстрували лише 41 тисячу нових випадків зараження коронавірусом.

[ + – ] У Києві не внесли до статистики майже 41 тисячу нових випадків COVID-19 [ + – ] У Києві не внесли до статистики майже 41 тисячу нових випадків COVID-19 [ + – ] У Києві не внесли до статистики майже 41 тисячу нових випадків COVID-19

Зазначимо, що на день раніше в Україні виявили 35 014 нових випадків зараження коронавірусом. У лікарні з інфекцією або підозрою госпіталізували 4314 пацієнтів, а від ускладнень COVID-19 померли 204 особи.

2 лютого МОЗ попереджало, що у шести областях України можуть посилити карантин.