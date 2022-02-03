Хищение в особо крупных размерах: сотрудница "Укрпочты" присвоила почтовых марок на около 800 тысяч грн

Подозреваемой грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Бывшая заместительница начальника одного из почтовых отделений "Укрпочты" в Киеве похитила почтовых марок на почти 800 тысяч гривен. Киевская городская прокуратура сообщила чиновнице о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины), сообщила пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что согласно материалам досудебного расследования, женщина с июля по август 2019 года, исполняя обязанности начальника отделения почтовой связи, присвоила знаки почтовой оплаты (почтовые марки), принадлежащие государственной компании, на общую сумму около 800 тыс. грн.

Похищенным имуществом подозреваемая потом распорядилась по своему усмотрению.

Теперь женщине грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения чиновнице, отмечают в прокуратуре. Продолжаются следственные действия по данному уголовному производству.

Ранее Фокус сообщал, что сотрудник требует у "Укрпочты" миллиард евро за принудительную вакцинацию от коронавируса. Житель Хмельницкого заявил, что руководство компании шантажом заставляет работников участвовать в медицинских экспериментах.

Также Фокус писал, что Укрпочта продала церковь на Кировоградщине УПЦ МП. В здании на территории села Гуровка Долинского района раньше находилось почтовое отделение. Сделка принесла оператору почтовой связи 237 тысяч гривен.