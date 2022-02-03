Викрадення в особливо великих розмірах: співробітниця "Укрпошти" привласнила поштових марок близько 800 тисяч грн.

Підозрюваній загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до трьох років та з конфіскацією майна.

Колишня заступниця начальника одного з поштових відділень "Укрпошти" у Києві викрала поштових марок на майже 800 тисяч гривень. Київська міська прокуратура повідомила чиновницю про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України), повідомила пресслужба відомства.

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Зазначається, що згідно з матеріалами досудового розслідування, жінка з липня по серпень 2019 року, виконуючи обов'язки начальника відділення поштового зв'язку, привласнила знаки поштової оплати (поштові марки), що належать державній компанії, на загальну суму близько 800 тис. грн.

Викраденим майном підозрювана потім розпорядилася на свій розсуд.

Тепер жінці загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до трьох років та з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу чиновниці, зазначають у прокуратурі. Продовжуються слідчі дії з даного кримінального провадження.

Раніше Фокус повідомляв, що співробітник вимагає в "Укрпошти" мільярд євро за примусову вакцинацію від коронавірусу. Житель Хмельницького заявив, що керівництво компанії шантажем змушує працівників брати участь у медичних експериментах.

Також Фокус писав, що Укрпошта продала церкву на Кіровоградщині УПЦ МП. У будівлі на території села Гурівка Долинського району раніше було поштове відділення. Угода принесла оператору поштового зв'язку 237 тисяч гривень.