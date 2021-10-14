Співробітник вимагає у "Укрпошти" мільярд євро за примусову вакцинацію (фото)

Житель Хмельницького заявив, що керівництво компанії шантажем змушує працівників брати участь в медичних експериментах.

Співробітник "Укрпошти" зажадав виплатити йому 1 мільярд євро в якості компенсації за вакцинацію проти COVID-19. Про це генеральний директор поштового оператора Ігор Смілянський розповів на своїй сторінці в Facebook і привів відповідний документ.

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Судячи із заяви, працівник з Хмельницького вважає вакцинацію "випробуванням експериментальної вакцини". 8 жовтня він отримав на електронну пошту попередження про відсторонення невакцинованих співробітників від роботи до кінця карантину без збереження заробітної плати. На думку чоловіка, вимога "Укрпошти" є шантажем і порушує трудове законодавство.

Співробітник вказав, ніби згоден вакцинуватися тільки за умови гарантованої грошової виплати, якщо після щеплення з'являться побічні ефекти, такі як підвищення температури або "невпинне пронизливий крик". Крім того, він відмовився надавати будь-які письмові пояснення, поки йому не передадуть документальне згоду на компенсацію.

"Відмова від участі в медичних експериментах не може бути підставою для відсторонення мене від роботи, позбавлення премії або дискримінації, як працівника", — підкреслив автор заяви.

Ігор Смілянський звернув увагу, що лист було надруковано на машинці і жартома припустив: таким чином житель Хмельницька намагався вберегтися від чіпування з боку Microsoft і Білла Гейтса.

"Як Ви думаєте навіщо топ-менеджерам така висока зарплата? Для того, щоб якщо що, я міг виплатити 1 мільярд євро збитків співробітнику, який тільки на таких умовах згоден вакцинуватися", — прокоментував глава "Укрпошти".

Раніше писали, що Ігор Смілянський керуватиме "Укрпоштою" до 2023 року. Саме такий термін йому визначив Наглядова рада, після генеральний директор обіцяє залишити пост.

Писали також про те, що "Укрпошта" продала будівлю церкви УПЦ МП в Кіровоградській області. До цього там розташовувалося поштове відділення села Гурівка. Покупка обійшлася священикам в 237 тисяч гривень.