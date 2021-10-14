Сотрудник требует у "Укрпочты" миллиард евро за принудительную вакцинацию (фото)

Житель Хмельницкого заявил, что руководство компании шантажом заставляет работников участвовать в медицинских экспериментах.

Сотрудник "Укрпочты" потребовал выплатить ему 1 миллиард евро в качестве компенсации за вакцинацию против COVID-19. Об этом генеральный директор почтового оператора Игорь Смелянский рассказал на своей странице в Facebook и привел соответствующий документ.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Судя по заявлению, работник из Хмельницкого считает вакцинацию "испытанием экспериментальной вакцины". 8 октября он получил на электронную почту предупреждение об отстранении невакцинированных сотрудников от работы до конца карантина без сохранения заработной платы. По мнению мужчины, требование "Укрпочты" является шантажом и нарушает трудовое законодательство.

Сотрудник указал, будто согласен вакцинироваться только при условии гарантированной денежной выплаты, если после прививки появятся побочные эффекты, такие как повышение температуры или "непрестанный пронзительный крик". Кроме того, он отказался предоставлять любые письменные объяснения, пока ему не передадут документальное согласие на компенсацию.

"Отказ от участия в медицинских экспериментах не может быть основанием для отстранения меня от работы, лишения премиии или дискриминации, как работника", — подчеркнул автор заявления.

Игорь Смелянский обратил внимание, что письмо было напечатано на машинке и в шутку предположил: таким образом житель Хмельницка пытался уберечься от чипирования со стороны Microsoft и Билла Гейтса.

"Как Вы думаете зачем топ-менеджерам такая высокая зарплата? Для того, чтобы если что, я мог выплатить 1 миллиард евро ущерба сотруднику, который только на таких условиях согласен вакцинироваться", — прокомментировал глава "Укрпочты".

Ранее писали, что Игорь Смелянский будет руководить "Укрпочтой" до 2023 года. Именно такой срок ему определил Наблюдательный совет, после генеральный директор обещает оставить пост.

Писали также о том, что "Укрпочта" продала здание церкви УПЦ МП в Кировоградской области. До этого там располагалось почтовое отделение села Гуровка. Покупка обошлась священникам в 237 тысяч гривен.