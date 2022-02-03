Забавы ради. Двое парней на Киевщине сломали памятный крест (фото)

Молодым вандалам по дороге домой стало скучно, и они решили немного "развлечься".

В Киевской области 2 февраля двое молодых людей в состоянии алкогольного опьянения сломали памятный крест, который был установлен между селами Плоске и Гоголев, сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

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Об инциденте полицейским Броварского района сообщили свидетели. В ходе расследования выяснилось, что двое местных молодых людей 19 и 20 лет накануне распивали спиртные напитки. Возвращаясь домой, они заметил установленный возле дороги памятный крест и решили развлечься — один из них ударил его ногой, в результате чего деревянный крест сломался у основания.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативных действий установили личности нарушителей и провели их задержание.

По данному факту начато криминальное производство по ч. 1 ст. 194 УК Украины (Преднамеренное повреждение имущества), согласно которой злоумышленникам грозят штрафные санкции

до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительные работы сроком до 2 лет или лишение свободы до 3 лет.

Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года в Киеве вандалы разрушили скульптуру персонажа из советского мультипликационного фильма "Ежик в тумане". Власти города пообещали восстановить скульптуру ежика при помощи автора – Константина Скритуцкого.

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