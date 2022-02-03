Заради забави. Двоє молодиків на Київщині зламали пам'ятний хрест (фото)

Молодим вандалам по дорозі додому стало нудно, і вони вирішили трохи "розважитись".

У Київській області 2 лютого двоє молодих людей у стані алкогольного сп'яніння зламали пам'ятний хрест, який було встановлено між селами Плоске та Гоголів, повідомляє пресслужба Нацполіції в Київській області.

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Про інцидент поліцейським Броварського району повідомили свідки. У ході розслідування з'ясувалося, що двоє місцевих молодих людей 19 та 20 років напередодні розпивали спиртні напої. Повертаючись додому, вони помітили встановлений біля дороги пам'ятний хрест і вирішили розважитись — один з них ударив його ногою, внаслідок чого дерев'яний хрест зламався біля основи.

Співробітники правоохоронних органів у ході оперативних дій встановили особи порушників та провели їх затримання.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 КК України (Умисне пошкодження майна), згідно з якою зловмисникам загрожують штрафні санкції до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправні роботи на строк до 2 років або позбавлення волі до 3 років.

Раніше повідомлялося, що у листопаді минулого року в Києві вандали зруйнували скульптуру персонажа з радянського мультиплікаційного фільму "Їжачок у тумані". Влада міста пообіцяла відновити скульптуру їжачка за допомогою автора – Костянтина Скритуцького.

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