В Киеве мужчину приговорили к условному сроку из-за угроз судье в Facebook

В ходе расследования силовики провели обыски в доме мужчины, в ходе которых "обнаружили технику, с которой писались угрозы". Позже обвиняемый признал свою вину, а перед судьей извинился.

Днепровский районный суд Киева приговорил киевлянина к 1 году лишения свободы условно из-за того, что он угрожал судье в социальной сети Facebook. Эта судья в сентябре 2021 вынесла решение о взыскании с него денежных средств по иску от Киевского центра занятости, таким образом киевлянин решил отомстить ей. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

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"Будучи не согласным с решением судьи и желая ей отомстить, мужчина направил в личные сообщения официальной страницы Деснянского районного суда города Киева в социальной сети Facebook сообщения с содержанием, которые содержали угрозы убийством указанной судьи" — сообщили в прокуратуре.

В ходе досудебного расследования, в жилье обвиняемого произошли обыски, правоохранители обнаружили технику, с которой мужчина писал сообщения с угрозами. Обвиняемый признал свою вину в суде и искренне извинился.

Мужчину приговорили к 1 году лишению свободы условно по ст. 377 ч.1 Криминального кодекса Украины — угроза или насилие относительно судьи, народного заседателя или присяжного.

Напомним, суд оправдал студента, который установил камеру в женской душевой общежития КПИ. Потерпевшие студентки отказались от обвинений студента, и суд закрыл уголовное производство. Кроме того, адвокат студента, который установил камеры, попросил суд закрыть дело из-за того, что парень раскаялся. Ранее потерпевшие девушки занимали непримиримую позицию по отношению к парню.

Фокус писал о том, что перед судом предстанет черниговский депутат. Его обвиняют в убийство полицейского на охоте. Депутат целился в движущегося зверя, но вышел из своего сектора обстрела и выстрелил в голову своего товарища-полицейского. Он скончался в больнице на следующий день. В ГБР утверждают, что убийство произошло по неосторожности.