У Києві чоловіка засудили до умовного терміну через погрози судді у Facebook

У ході розслідування силовики провели обшуки в будинку чоловіка, під час яких "виявили техніку, з якої писалися погрози". Згодом обвинувачений визнав свою провину, а в судді попросив вибачення.

Дніпровський районний суд Києва засудив киянина до 1 року позбавлення волі умовно через те, що він загрожував судді у соціальній мережі Facebook. Ця суддя у вересні 2021 року винесла рішення про стягнення з нього грошових коштів за позовом від Київського центру зайнятості, таким чином киянин вирішив помститися їй. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

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"Будучи не згодним з рішенням судді та бажаючи їй помститися, чоловік направив в особисті повідомлення офіційної сторінки Деснянського районного суду міста Києва у соціальній мережі Facebook повідомлення зі змістом, які містили погрози вбивством зазначеної судді", — повідомили в прокуратурі.

Під час досудового розслідування у житлі обвинуваченого відбулися обшуки, правоохоронці виявили техніку, з якої чоловік писав повідомлення з погрозами. Обвинувачений визнав свою провину в суді та щиро попросив вибачення.

Чоловіка засудили до 1 року позбавлення волі за ст. 377 ч.1 Кримінального кодексу України – погроза чи насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного.

Нагадаємо, суд виправдав студента, який встановив камеру в жіночому душовому гуртожитку КПІ. Потерпілі студентки відмовилися від звинувачень студента, і суд закрив кримінальне провадження. Крім того, адвокат студента, який встановив камери, попросив суд закрити справу через те, що хлопець розкаявся. Раніше потерпілі дівчата займали непримиренну позицію до хлопця.

Фокус писав про те, що перед судом постане чернігівський депутат. Його звинувачують у вбивстві поліцейського на полюванні. Депутат цілився у звіра, що рухався, але вийшов зі свого сектора обстрілу і вистрілив у голову свого товариша-поліцейського. Він помер у лікарні наступного дня. У ДБР стверджують, що вбивство сталося з необережності.