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Статистика коронавируса на 4 февраля: 43778 новых случаев COVID-19 и 4328 госпитализаций

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Коронавирус госпитализация
Фото: УП | В Украине за сутки от коронавируса скончались 174 человека

Жертвами коронавирусной инфекции за день стали 174 украинца, а наибольшее количество новых случаев COVID-19 выявлено в Одесской и Львовской областях.

В Украине за минувшие сутки официально выявили 43778 новых случаев заражения коронавирусом — очередной рекорд заболеваемости с первого дня пандемии. Об этом информирует пресс-служба Минздрава.

Коронавирус также был выявлен у 4381 ребенка и 873 медицинских работников. В больницы с инфекцией или подозрением на COVID-19 госпитализировали 4328 человек, а от осложнений, которые были вызваны болезнью, скончались 174 пациента.

За минувший день в Украине:

  • заболело — 43778 человек;
  • выздоровело — 9497 человек;
  • летальные случаи — 174;
  • госпитализации — 4328.

Статистика госпитализаций в Украине за последние семь дней:

  • 28 января — 3340;
  • 29 января — 3692;
  • 30 января — 2322;
  • 31 января — 2069;
  • 1 февраля — 4314;
  • 2 февраля — 4136;
  • 3 февраля — 4328.

В течение минувших суток медицинские работники сделали 174221 тестов на коронавирусную инфекцию:

  • методом ПЦР — 96361;
  • методом ИФА — 7229;
  • экспресс-тесты — 70631.

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Одесской, Львовской и Житомирской областях:

  • Одесская область — 4136;
  • Львовская область — 3791;
  • Житомирская область — 3310;
  • Киев — 2869;
  • Ровенская область — 2521.

С первого дня паднемии коронавируса в Украине:

  • заболело — 4213675 человек;
  • выздоровело — 3660351 человек;
  • летальные случаи — 100983;
  • сделано ПЦР-тестов на COVID-19 — 18404417.

За минувший день в стране от коронавируса вакцинировали 75304 человека:

  • первой дозой — 23482;
  • второй дозой — 28444;
  • дополнительной дозой — 695;
  • бустерной вакциной — 22683.
Статистика коронавируса
В Украине за сутки от коронавируса скончались 174 человека
Фото: пресс-служба МОЗ

Системный аналитик Евгений Истребин, анализируя официальную статистику заболеваемости, предупредил, что в Украине зафиксирован рост числа положительных ПЦР-тестов на коронавирус — суточная "позитивность" составляет 58,9%. В отдельных регионах, по словам эксперта, этот показатель достигает 70%.

Рост числа положительных ПЦР-тестов Евгений Истребин связывает с тем, что в Украине специализированные лаборатории не справляются с большим количеством подозрений на заражение.

"Всех более-менее легких пациентов тупо футболят под разными поводами. В Киеве семейные врачи ждут результатов по 3 суток. В регионах время теста может составлять 5 суток. За сегодня (3 февраля — ред.) провели: тесты — 96361, позитив — 56371, позитивность за сутки — 58,9%, недельная позитивность — 53,5%, а количество необработанных материалов — 20169", — добавил системный аналитик в своем Facebook.

ПЦР-тесты статиситка
В Украине зафиксирован рост числа положительных ПЦР-тестов на COVID-19
ПЦР-тесты статиситка
В Украине зафиксирован рост числа положительных ПЦР-тестов на COVID-19

Напомним, 2 февраля Министерство здравоохранения анонсировало ужесточение карантина сразу в шести областях Украины из-за "угрожающей эпидемической ситуации".

Также Фокус рассказывал, что в Украине пока не рассматривают возможность вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 5 до 12 лет. По словам главного санврача Игоря Кузина, на сегодняшний день несовершеннолетние граждане в возрасте от 12 лет могут привиться от COVID-19 по желанию родителей.