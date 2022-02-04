Статистика коронавируса на 4 февраля: 43778 новых случаев COVID-19 и 4328 госпитализаций

Жертвами коронавирусной инфекции за день стали 174 украинца, а наибольшее количество новых случаев COVID-19 выявлено в Одесской и Львовской областях.

В Украине за минувшие сутки официально выявили 43778 новых случаев заражения коронавирусом — очередной рекорд заболеваемости с первого дня пандемии. Об этом информирует пресс-служба Минздрава.

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Коронавирус также был выявлен у 4381 ребенка и 873 медицинских работников. В больницы с инфекцией или подозрением на COVID-19 госпитализировали 4328 человек, а от осложнений, которые были вызваны болезнью, скончались 174 пациента.

За минувший день в Украине:

заболело — 43778 человек;

выздоровело — 9497 человек;

летальные случаи — 174;

госпитализации — 4328.

Статистика госпитализаций в Украине за последние семь дней:

28 января — 3340;

29 января — 3692;

30 января — 2322;

31 января — 2069;

1 февраля — 4314;

2 февраля — 4136;

3 февраля — 4328.

В течение минувших суток медицинские работники сделали 174221 тестов на коронавирусную инфекцию:

методом ПЦР — 96361;

методом ИФА — 7229;

экспресс-тесты — 70631.

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Одесской, Львовской и Житомирской областях:

Одесская область — 4136;

Львовская область — 3791;

Житомирская область — 3310;

Киев — 2869;

Ровенская область — 2521.

С первого дня паднемии коронавируса в Украине:

заболело — 4213675 человек;

выздоровело — 3660351 человек;

летальные случаи — 100983;

сделано ПЦР-тестов на COVID-19 — 18404417.

За минувший день в стране от коронавируса вакцинировали 75304 человека:

первой дозой — 23482;

второй дозой — 28444;

дополнительной дозой — 695;

бустерной вакциной — 22683.

[ + – ] В Украине за сутки от коронавируса скончались 174 человека Фото: пресс-служба МОЗ

Системный аналитик Евгений Истребин, анализируя официальную статистику заболеваемости, предупредил, что в Украине зафиксирован рост числа положительных ПЦР-тестов на коронавирус — суточная "позитивность" составляет 58,9%. В отдельных регионах, по словам эксперта, этот показатель достигает 70%.

Рост числа положительных ПЦР-тестов Евгений Истребин связывает с тем, что в Украине специализированные лаборатории не справляются с большим количеством подозрений на заражение.

"Всех более-менее легких пациентов тупо футболят под разными поводами. В Киеве семейные врачи ждут результатов по 3 суток. В регионах время теста может составлять 5 суток. За сегодня (3 февраля — ред.) провели: тесты — 96361, позитив — 56371, позитивность за сутки — 58,9%, недельная позитивность — 53,5%, а количество необработанных материалов — 20169", — добавил системный аналитик в своем Facebook.

[ + – ] В Украине зафиксирован рост числа положительных ПЦР-тестов на COVID-19

[ + – ] В Украине зафиксирован рост числа положительных ПЦР-тестов на COVID-19

Напомним, 2 февраля Министерство здравоохранения анонсировало ужесточение карантина сразу в шести областях Украины из-за "угрожающей эпидемической ситуации".

Также Фокус рассказывал, что в Украине пока не рассматривают возможность вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 5 до 12 лет. По словам главного санврача Игоря Кузина, на сегодняшний день несовершеннолетние граждане в возрасте от 12 лет могут привиться от COVID-19 по желанию родителей.