Статистика коронавируса на 4 февраля: 43778 новых случаев COVID-19 и 4328 госпитализаций
Жертвами коронавирусной инфекции за день стали 174 украинца, а наибольшее количество новых случаев COVID-19 выявлено в Одесской и Львовской областях.
В Украине за минувшие сутки официально выявили 43778 новых случаев заражения коронавирусом — очередной рекорд заболеваемости с первого дня пандемии. Об этом информирует пресс-служба Минздрава.
Коронавирус также был выявлен у 4381 ребенка и 873 медицинских работников. В больницы с инфекцией или подозрением на COVID-19 госпитализировали 4328 человек, а от осложнений, которые были вызваны болезнью, скончались 174 пациента.
За минувший день в Украине:
- заболело — 43778 человек;
- выздоровело — 9497 человек;
- летальные случаи — 174;
- госпитализации — 4328.
Статистика госпитализаций в Украине за последние семь дней:
- 28 января — 3340;
- 29 января — 3692;
- 30 января — 2322;
- 31 января — 2069;
- 1 февраля — 4314;
- 2 февраля — 4136;
- 3 февраля — 4328.
В течение минувших суток медицинские работники сделали 174221 тестов на коронавирусную инфекцию:
- методом ПЦР — 96361;
- методом ИФА — 7229;
- экспресс-тесты — 70631.
Наибольшее количество новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Одесской, Львовской и Житомирской областях:
- Одесская область — 4136;
- Львовская область — 3791;
- Житомирская область — 3310;
- Киев — 2869;
- Ровенская область — 2521.
С первого дня паднемии коронавируса в Украине:
- заболело — 4213675 человек;
- выздоровело — 3660351 человек;
- летальные случаи — 100983;
- сделано ПЦР-тестов на COVID-19 — 18404417.
За минувший день в стране от коронавируса вакцинировали 75304 человека:
- первой дозой — 23482;
- второй дозой — 28444;
- дополнительной дозой — 695;
- бустерной вакциной — 22683.
Системный аналитик Евгений Истребин, анализируя официальную статистику заболеваемости, предупредил, что в Украине зафиксирован рост числа положительных ПЦР-тестов на коронавирус — суточная "позитивность" составляет 58,9%. В отдельных регионах, по словам эксперта, этот показатель достигает 70%.
Рост числа положительных ПЦР-тестов Евгений Истребин связывает с тем, что в Украине специализированные лаборатории не справляются с большим количеством подозрений на заражение.
"Всех более-менее легких пациентов тупо футболят под разными поводами. В Киеве семейные врачи ждут результатов по 3 суток. В регионах время теста может составлять 5 суток. За сегодня (3 февраля — ред.) провели: тесты — 96361, позитив — 56371, позитивность за сутки — 58,9%, недельная позитивность — 53,5%, а количество необработанных материалов — 20169", — добавил системный аналитик в своем Facebook.
Напомним, 2 февраля Министерство здравоохранения анонсировало ужесточение карантина сразу в шести областях Украины из-за "угрожающей эпидемической ситуации".
Также Фокус рассказывал, что в Украине пока не рассматривают возможность вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 5 до 12 лет. По словам главного санврача Игоря Кузина, на сегодняшний день несовершеннолетние граждане в возрасте от 12 лет могут привиться от COVID-19 по желанию родителей.