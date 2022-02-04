Статистика коронавірусу на 4 лютого: 43 778 нових випадків COVID-19 та 4 328 госпіталізацій

Жертвами коронавірусної інфекції за день стали 174 українці, а найбільша кількість нових випадків COVID-19 виявлена в Одеській та Львівській областях.

В Україні минулої доби офіційно виявили 43 778 нових випадків зараження коронавірусом — черговий рекорд захворюваності з першого дня пандемії. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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Коронавірус також виявили у 4 381 дитини та 873 медичних працівників. У лікарні з інфекцією або підозрою на COVID-19 госпіталізували 4 328 людей, а від ускладнень, які були спричинені хворобою, померли 174 пацієнти.

За минулий день в Україні:

захворіло — 43 778 осіб;

одужало — 9 497 осіб;

летальні випадки — 174;

госпіталізації — 4 328.

Статистика госпіталізацій в Україні за останні сім днів:

28 січня — 3340;

29 січня — 3692;

30 січня — 2322;

31 січня — 2069;

1 лютого — 4314;

2 лютого — 4136;

3 лютого — 4328.

Протягом минулої доби медичні працівники зробили 174221 тестів на коронавірусну інфекцію:

методом ПЛР — 96 361;

методом ІФА — 7 229;

експрес-тести — 70 631.

Найбільшу кількість нових випадків COVID-19 за добу виявлено в Одеській, Львівській та Житомирській областях:

Одеська область — 4136;

Львівська область — 3791;

Житомирська область — 3310;

Київ — 2869;

Рівненська область — 2521.

З першого дня пандемії коронавірусу в Україні:

захворіло — 4 213 675 осіб;

одужало — 3 660 351 осіб;

летальні випадки — 100 983;

зроблено ПЛР-тестів на COVID-19 — 18 404 417.

За минулий день у країні від коронавірусу вакцинували 75304 особи:

першою дозою — 23 482;

другий дозою — 28 444;

додатковою дозою — 695;

бустерною вакциною — 22 683.

[ + – ] В Україні за добу від коронавірусу померло 174 особи Фото: прес-служба МОЗ

Системний аналітик Євген Істребін, аналізуючи офіційну статистику захворюваності, попередив, що в Україні зафіксовано зростання кількості позитивних ПЛР-тестів на коронавірус — добова "позитивність" становить 58,9%. В окремих регіонах, за словами експерта, цей показник сягає 70%.

Зростання кількості позитивних ПЛР-тестів Євген Істребін пов'язує з тим, що в Україні спеціалізовані лабораторії не справляються з великою кількістю підозр на зараження.

"Усіх більш-менш легких пацієнтів тупо футболять під різними приводами. У Києві сімейні лікарі чекають на результати по 3 доби. У регіонах час тесту може становити 5 діб. За сьогодні (3 лютого — ред.) провели: тести — 96 361, позитив — 56 371, позитивність за добу — 58,9%, тижнева позитивність — 53,5%, а кількість необроблених матеріалів — 20 169", — додав системний аналітик у своєму Facebook.

[ + – ] В Україні зафіксоване зростання кількості позитивних ПЛР-тестів на COVID-19

[ + – ] В Україні зафіксоване зростання кількості позитивних ПЛР-тестів на COVID-19

Нагадаємо, 2 лютого Міністерство охорони здоров'я анонсувало посилення карантину відразу в шести областях України через загрозливу епідемічну ситуацію.

Також Фокус розповідав, що в Україні поки що не розглядають можливість вакцинації від коронавірусу дітей віком від 5 до 12 років. За словами головного санлікаря Ігоря Кузіна, на сьогодні неповнолітні громадяни віком від 12 років можуть зробити щеплення від COVID-19 за бажанням батьків.