Статистика коронавірусу на 4 лютого: 43 778 нових випадків COVID-19 та 4 328 госпіталізацій
Жертвами коронавірусної інфекції за день стали 174 українці, а найбільша кількість нових випадків COVID-19 виявлена в Одеській та Львівській областях.
В Україні минулої доби офіційно виявили 43 778 нових випадків зараження коронавірусом — черговий рекорд захворюваності з першого дня пандемії. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Коронавірус також виявили у 4 381 дитини та 873 медичних працівників. У лікарні з інфекцією або підозрою на COVID-19 госпіталізували 4 328 людей, а від ускладнень, які були спричинені хворобою, померли 174 пацієнти.
За минулий день в Україні:
- захворіло — 43 778 осіб;
- одужало — 9 497 осіб;
- летальні випадки — 174;
- госпіталізації — 4 328.
Статистика госпіталізацій в Україні за останні сім днів:
- 28 січня — 3340;
- 29 січня — 3692;
- 30 січня — 2322;
- 31 січня — 2069;
- 1 лютого — 4314;
- 2 лютого — 4136;
- 3 лютого — 4328.
Протягом минулої доби медичні працівники зробили 174221 тестів на коронавірусну інфекцію:
- методом ПЛР — 96 361;
- методом ІФА — 7 229;
- експрес-тести — 70 631.
Найбільшу кількість нових випадків COVID-19 за добу виявлено в Одеській, Львівській та Житомирській областях:
- Одеська область — 4136;
- Львівська область — 3791;
- Житомирська область — 3310;
- Київ — 2869;
- Рівненська область — 2521.
З першого дня пандемії коронавірусу в Україні:
- захворіло — 4 213 675 осіб;
- одужало — 3 660 351 осіб;
- летальні випадки — 100 983;
- зроблено ПЛР-тестів на COVID-19 — 18 404 417.
За минулий день у країні від коронавірусу вакцинували 75304 особи:
- першою дозою — 23 482;
- другий дозою — 28 444;
- додатковою дозою — 695;
- бустерною вакциною — 22 683.
Системний аналітик Євген Істребін, аналізуючи офіційну статистику захворюваності, попередив, що в Україні зафіксовано зростання кількості позитивних ПЛР-тестів на коронавірус — добова "позитивність" становить 58,9%. В окремих регіонах, за словами експерта, цей показник сягає 70%.
Зростання кількості позитивних ПЛР-тестів Євген Істребін пов'язує з тим, що в Україні спеціалізовані лабораторії не справляються з великою кількістю підозр на зараження.
"Усіх більш-менш легких пацієнтів тупо футболять під різними приводами. У Києві сімейні лікарі чекають на результати по 3 доби. У регіонах час тесту може становити 5 діб. За сьогодні (3 лютого — ред.) провели: тести — 96 361, позитив — 56 371, позитивність за добу — 58,9%, тижнева позитивність — 53,5%, а кількість необроблених матеріалів — 20 169", — додав системний аналітик у своєму Facebook.
Нагадаємо, 2 лютого Міністерство охорони здоров'я анонсувало посилення карантину відразу в шести областях України через загрозливу епідемічну ситуацію.
Також Фокус розповідав, що в Україні поки що не розглядають можливість вакцинації від коронавірусу дітей віком від 5 до 12 років. За словами головного санлікаря Ігоря Кузіна, на сьогодні неповнолітні громадяни віком від 12 років можуть зробити щеплення від COVID-19 за бажанням батьків.