Харьковчанка купила права в интернете за 7500 грн, но они оказались на другого человека

Женщина заявляет, что специально купила водительское удостоверение, чтобы разоблачить сервисный центр МВД, однако сама стала соучастником преступления.

Жительница Харькова без обучения в автошколе и сдачи экзаменов заказала в Сети водительские права, за которые заплатила 7500 гривен и сообщила об этом в сервисный центр МВД с целью разоблачить его в выдачи сфальсифицированных документов. Об этом информирует пресс-центр МВД Украины.

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Женщина по электронной почте связалась с сервисным центром МВД и сообщила, что купила водительское удостоверение в Интернете, и в доказательство их "подлинности" добавила копию переписки с исполнителем заказа. В тексте исполнитель уверял заказчика о том, что права настоящие и данные занесены во все официальные базы.

По словам харьковчанки, она таким образом хотела разоблачить сервисный центр МВД в выдачи поддельных водительских удостоверений. Однако оказалось, что номер удостоверения действительно существует, но в Едином реестре МВД оно выдано на другую фамилию. Таким образом девушка сама стала соучастником преступления, а все предоставленные ею материалы отправлены в Нацполицию.

Главный сервисный центр МВД призвал не пользоваться услугами сомнительных организаций, а для оформления необходимых документов пользоваться только официальными ресурсами, имеющими домен "gov.uaʼ.

Ранее сообщалось, что в Украине начали выдавать водительские права нового образца, в которых появилась отметка о сдаче практического экзамена на автомобиле с автоматической коробкой передач. При ее наличии водители могут управлять автомобилем только с автоматической КПП.

С апреля 2022 года в Украине введут новую систему подготовки будущих водителей в автошколах. Новая система предусматриват уменьшение количеств часов теоретической подготовки со 100 до 63.