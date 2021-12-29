В Украине начали выдавать водительские права нового образца: что изменилось

В водительских правах появилась новая отметка, ограничивающая возможность управления транспортным средством.

С сегодняшнего дня в Украине выдают новые водительские права европейского образца. В них появилась отметка о сдаче практического экзамена на автомобиле с автоматической КПП. Об этом информирует пресс-центр МВД.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Новую отметку поместили в графу 12 водительского удостоверения, а ее код – 78. При ее наличии водители смогут управлять исключительно транспортным средством с "автоматом".

[ + – ] Отметка указывает о сдаче экзамена на авто с автоматической КПП Фото: пресс-служба МВД

Если в графе 12 пусто, то можно водить авто с любым типом КПП. Изменения не касаются водителей, получивших права раньше.

Новые правила выдачи водительских удостоверений внедрены постановлением Кабинета Министров №1007 от 22 сентября 2021 года. В нем прописаны и другие отметки в правах – их внедрят в будущем.

Важно

В Украине появятся 100 комплексов автофиксации нарушений ГВН: автовладельцев ждут большие штрафы

Такие нововведения призваны привести водительское удостоверение в Украине к европейским стандартам. С прошлого года уже изменен дизайн бланка прав – теперь он темно-розового цвета, как в Евросоюзе. Для идентификации страны нанесено изображение украинского флага. Кроме того, появился микрочип с информацией о сроке действия удостоверения, а также группе крови и резус-факторе водителя.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине изменили правила обучения в автошколах и также ввели европейские стандарты.