В Україні почали видавати права водія нового зразка: що змінилося

У правах водія з'явилася нова позначка, що обмежує можливість керування транспортним засобом.

Із сьогоднішнього дня в Україні видають нові права водія європейського зразка. Там з'явилося позначення про складання практичного іспиту на автомобілі з автоматичною КПП. Про це повідомляє пресцентр МВС.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Нову позначку помістили в графу 12 посвідчення водія, а її код — 78. За її наявності водії зможуть керувати виключно транспортним засобом з "автоматом".

[ + – ] Позначка вказує про складання іспиту на авто з автоматичною КПП Фото: прес-служба МВС

Якщо в графі 12 порожньо, можна водити авто з будь-яким типом КПП. Зміни не стосуються водіїв, які отримали права раніше.

Нові правила видавання посвідчень водія впроваджені постановою Кабінету Міністрів №1007 від 22 вересня 2021 року. У ньому прописані й інші позначки у правах — їх запровадять у майбутньому.

Важливо

В Україні з'являться 100 комплексів автофіксації порушень ГВН: на автовласників чекають великі штрафи

Такі нововведення покликані привести посвідчення водія в Україні до європейських стандартів. З минулого року вже змінено дизайн бланку прав — тепер він темно-рожевого кольору, як у Євросоюзі. Для ідентифікації нанесено зображення українського прапора. Крім того, з'явився мікрочіп з інформацією про термін дії посвідчення, а також групу крові та резус-фактор водія.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні змінили правила навчання в автошколах і також запровадили європейські стандарти.