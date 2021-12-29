В Україні почали видавати права водія нового зразка: що змінилося
У правах водія з'явилася нова позначка, що обмежує можливість керування транспортним засобом.
Із сьогоднішнього дня в Україні видають нові права водія європейського зразка. Там з'явилося позначення про складання практичного іспиту на автомобілі з автоматичною КПП. Про це повідомляє пресцентр МВС.
Нову позначку помістили в графу 12 посвідчення водія, а її код — 78. За її наявності водії зможуть керувати виключно транспортним засобом з "автоматом".
Якщо в графі 12 порожньо, можна водити авто з будь-яким типом КПП. Зміни не стосуються водіїв, які отримали права раніше.
Нові правила видавання посвідчень водія впроваджені постановою Кабінету Міністрів №1007 від 22 вересня 2021 року. У ньому прописані й інші позначки у правах — їх запровадять у майбутньому.Важливо
Такі нововведення покликані привести посвідчення водія в Україні до європейських стандартів. З минулого року вже змінено дизайн бланку прав — тепер він темно-рожевого кольору, як у Євросоюзі. Для ідентифікації нанесено зображення українського прапора. Крім того, з'явився мікрочіп з інформацією про термін дії посвідчення, а також групу крові та резус-фактор водія.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні змінили правила навчання в автошколах і також запровадили європейські стандарти.