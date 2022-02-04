Харків'янка купила права в інтернеті за 7500 грн, але вони виявилися на іншу людину
Жінка заявляє, що спеціально купила посвідчення водія, щоб викрити сервісний центр МВС, однак сама стала співучасницею злочину.
Жителька Харкова без навчання в автошколі та складання іспитів замовила в Мережі права водія, за які заплатила 7500 гривень і повідомила про це сервісний центр МВС з метою викрити його у видачі сфальсифікованих документів. Про це повідомляє пресцентр МВС України.
Жінка електронною поштою зв'язалася з сервісним центром МВС і повідомила, що купила посвідчення водія в Інтернеті, і на доказ їх "справжності" додала копію листування з виконавцем замовлення. У тексті виконавець запевняв замовника про те, що права реальні та дані занесені до всіх офіційних баз.
За словами харків'янки, вона таким чином хотіла викрити сервісний центр МВС у видачі підроблених посвідчень водія. Проте виявилося, що номер посвідчення справді існує, але в Єдиному реєстрі МВС його видано на інше прізвище. Таким чином, дівчина сама стала співучасницею злочину, а всі надані нею матеріали відправлені до Нацполіції.
Головний сервісний центр МВС закликав не користуватися послугами сумнівних організацій, а для оформлення необхідних документів користуватися лише офіційними ресурсами, які мають домен gov.ua.
Раніше повідомлялося, що в Україні почали видавати права водія нового зразка, в яких з'явилася відмітка про складання практичного іспиту на автомобілі з автоматичною коробкою передач. За її наявності водії можуть керувати автомобілем лише з автоматичною КПП.
З квітня 2022 року в Україні запровадять нову систему підготовки майбутніх водіїв у автошколах. Нова система передбачає зменшення кількості годин теоретичної підготовки зі 100 до 63.