"Вы пугаете людей": в Одессе охранник выгнал девушку с инвалидностью из ТЦ (видео)

Работник торгового центра заявил одесситке, что посетители ее "не понимают" и посоветовал в следующий раз приходить в сопровождении матери.

В центре Одессы охрана выгнала девушку с инвалидностью из торгового центра, мотивируя это тем, что она "пугает людей". Об этом говорится в публикации одного из местных телеграм-каналов.

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По словам автора поста, инцидент произошел в торговом центре "Галерея Афина" на ул. Греческой — девушка с детским церебральным параличом пришла в заведение, однако ее выгнала охрана. Жительница Одессы уже на выходе из ТЦ начала снимать охранника.

На камеру девушка спросила у него, на каком основании ее выгнали из торгового центра, на что мужчина ответил: "Людей пугаете. Люди не понимают, что вы хотите и вы пугаете людей".

Далее охранник посоветовал девушке в следующий раз приходить в ТЦ с родителями.

В ответ на это участница инцидента попросила мужчину показать документы, в которых указано, что ей запрещено приходить в торговый центр без сопровождения родственников. Однако охранник заявил: "Даже я не понимаю, что вы хотите. Люди попросили, чтобы вы не мешали. Вы кричали на весь торговый центр".

Затем мужчина сказал "Давай" и оставил девушку на улице, после чего видео прерывается.

Пользователи Telegram в комментариях под видео возмутились по поводу действий работника ТЦ:

ДЦП страшная вещь, но люди по факту развитые умственно, и уж точно умнее охранника;

"(Человек) опросник проводил по Одессе среди людей которые понимают/не понимают речь больного дцп человека? Его обязанность создавать комфортные условия для обеспечения безопасности;

"А кого она кроме охранника напугала то?"

"А что, с дцп люди постоянно должны быть с родителями? Решила охрана, (ужас)".

Напомним, недавно житель Донецкой области убил и закопал в землю трехлетнего ребенка, который с рождения имел инвалидность и не мог ходить самостоятельно.

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