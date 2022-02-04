"Ви лякаєте людей": в Одесі охоронець вигнав дівчину з інвалідністю з ТЦ (відео)

Працівник торгового центру заявив одеситці, що відвідувачі її "не розуміють" і порадив наступного разу приходити у супроводі матері.

У центрі Одеси охорона вигнала дівчину з інвалідністю із торговельного центру, мотивуючи це тим, що вона "лякає людей". Про це йдеться в публікації одного з місцевих телеграм-каналів.

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За словами автора поста, інцидент стався в торговому центрі "Галерея Афіна" на вул. Грецькій — дівчина з дитячим церебральним паралічем прийшла до закладу, проте її вигнала охорона. Мешканка Одеси вже на виході із ТЦ почала знімати охоронця.

На камеру дівчина запитала його, на якій підставі її вигнали з торговельного центру, на що чоловік відповів: "Людей лякаєте. Люди не розуміють, що ви хочете і ви лякаєте людей".

Далі охоронець порадив дівчині наступного разу приходити до ТЦ із батьками.

У відповідь на це учасниця інциденту попросила чоловіка показати документи, у яких зазначено, що їй заборонено приходити до торгового центру без супроводу родичів. Проте охоронець заявив: "Навіть я не розумію, що ви хочете. Люди попросили, щоби ви не заважали. Ви кричали на весь торговий центр".

Потім чоловік сказав "Давай" та залишив дівчину на вулиці, після чого відео переривається.

Користувачі Telegram у коментарях під відео обурилися щодо дій працівника ТЦ:

ДЦП страшна річ, але люди за фактом розвинені розумово, і вже точно розумніші за охоронця;

"(Людина) опитувальник проводив по Одесі серед людей, які розуміють/не розуміють мовлення хворої на дцп людини? Його обов'язок створювати комфортні умови для гарантування безпеки;

"А кого вона, крім охоронця, налякала?"

"А що, з дцп люди постійно повинні бути з батьками? Вирішила охорона, (жах)".

Нагадаємо, нещодавно мешканець Донецької області вбив і закопав у землю трирічну дитину, яка з народження мала інвалідність і не могла ходити самостійно.

Також Фокус писав про те, як у США хлопчик із ДЦП врятував свою сім'ю від смерті уві сні, почувши сигнал детектора про витік газу.