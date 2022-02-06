На полигоне под Одессой в руках бойца взорвалась граната для игры в страйкбол (фото)

Участник учений якобы купил пиротехническую гранату на рынке "Привоз" и принес ее на полигон "ради реализма".

На полигоне "Палиево" под Одессой у одного из участников занятий по огневой подготовке в руках взорвалась пиротехническая граната. Об этом пишет Telegram-канал Х**вая Одесса.

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Инцидент произошел 4 февраля. Как сообщается, один из участников учений принес с собой пиротехническую гранату для игры в страйкбол, которую он якобы купил на рынке "Привоз".

[ + – ] Раненый участник учений. Фото: Х**вая Одесса

Во время отработки броска гранаты, боец ради достижения "эффекта, приближенного к реальности" выдернул чеку, после чего прямо у него в руке прогремел взрыв. В итоге потерпевший получил разрыв руки, а также повреждение лица осколками. Раненого госпитализировали в военно- медицинский центр Южного региона в Одессе.

[ + – ] Поврежденная рука. Фото: Х**вая Одесса

Как ранее сообщал Фокус, украинское командование намерено создать в стране 25 бригад территориальной обороны. Их общая численность в мирное время составит около 10 тыс. бойцов.

Напомним, во Львове городские власти организовали военные учения для работников коммунальных служб. Сначала военные учили стрелять из карабина, далее в планах занятия по стрельбе из пистолета. Таким образом жителей Львова готовят к активному участию в теробороне.