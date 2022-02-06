На полігоні під Одесою в руках бійця вибухнула граната для гри у страйкбол (фото)

Учасник навчань нібито купив піротехнічну гранату на ринку "Привоз" та приніс її на полігон "заради реалізму".

На полігоні "Палієво" під Одесою в одного з учасників занять із вогневої підготовки в руках вибухнула піротехнічна граната. Про це пише Telegram-канал Х**вая Одесса.

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Інцидент стався 4 лютого. Як повідомляється, один із учасників навчань приніс із собою піротехнічну гранату для гри в страйкбол, яку він нібито купив на ринку "Привоз".

[ + – ] Поранений учасник навчань. Фото: Х**вая Одесса

Під час відпрацювання кидка гранати, боєць задля досягнення "ефекту, наближеного до реальності" висмикнув чеку, після чого прямо в руці прогримів вибух. У результаті потерпілий отримав розрив руки, а також пошкодження обличчя уламками гранати. Пораненого госпіталізували до військово-медичного центру Південного регіону в Одесі.

[ + – ] Пошкоджена рука. Фото: Х**вая Одесса

Як раніше повідомляв Фокус, українське командування має намір створити у країні 25 бригад територіальної оборони. Їхня загальна чисельність у мирний час складатиме близько 10 тис. бійців.

Нагадаємо, у Львові міська влада організувала військові навчання для працівників комунальних служб. Спочатку військові вчили стріляти з карабіна, далі в планах заняття зі стрільби з пістолета. Таким чином мешканців Львова готують до активної участі у теробороні.