В Кропивницком арестовали инспектора колонии за изнасилование малолетних, — ГБР

Мужчину подозревают в изнасиловании двух несовершеннолетних девушек, которых он ночью подвозил домой после отдыха в компании своей сестры.

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении инспектору Кропивницкой исправительной колонии №6, который изнасиловал двух несовершеннолетних девушек. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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В сообщении говорится, что ночью 26 июля 2021 инспектор колонии после отдыха в компании друзей своей сестры предложил подвезти домой 13-летнюю девушку. После того как она согласилась, мужчина заехал в безлюдное место и изнасиловал ее.

По такой же схеме два дня спустя, мужчина совершил изнасилование 15-летней девушки, которая была в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что сотрудники ГБР в настоящее время устанавливают другие факты преступлений инспектора колонии. По данным фактам ему объявлено о подозрении в изнасиловании несовершеннолетних по ч. 3 и 4 ст. 152 УК Украины (Изнасилование несовершеннолетнего лица) и установлена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Кировоградская областная прокуратура. В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Умани 62-летний мужчина обманным путем завлек 25-летнюю женщину к себе домой, где силой удерживал ее на протяжении двух дней. После того, как женщину отпустили, она заявила в полицию и рассказала, что ей поджигали волосы, душили и насиловали.

В Полтавской области девушка обратилась в правоохранительные органы и рассказала, что ее изнасиловали двое мужчин, один из которых — сотрудник полиции. По данному факту сотрудниками Главной инспекции Нацполиции начато расследование, а в ГБР открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 152 УК Украины.