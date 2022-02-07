У Кропивницькому заарештували інспектора колонії за зґвалтування малолітніх, — ДБР

Чоловіка підозрюють у зґвалтуванні двох неповнолітніх дівчат, яких він уночі підвозив додому після відпочинку в компанії своєї сестри.

Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру інспектору Кропивницької виправної колонії №6, який зґвалтував двох неповнолітніх дівчат. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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У повідомленні йдеться, що вночі 26 липня 2021 року інспектор колонії після відпочинку в компанії друзів своєї сестри запропонував підвезти додому 13-річну дівчину. Після того, як вона погодилася, чоловік заїхав у безлюдне місце та зґвалтував її.

За такою ж схемою через два дні, чоловік скоїв зґвалтування 15-річної дівчини, яка була в стані алкогольного сп'яніння.

Наголошується, що співробітники ДБР наразі встановлюють інші факти злочинів інспектора колонії. За цими фактами йому оголошено про підозру в зґвалтуванні неповнолітніх за ч. 3 та 4 ст. 152 КК України (Зґвалтування неповнолітньої особи) та встановлено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснює Кіровоградська обласна прокуратура. Якщо вина підозрюваного буде доведена, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років.

Раніше повідомлялося, що в Умані 62-річний чоловік обманним шляхом завів 25-річну жінку до себе додому, де силоміць утримував її протягом двох днів. Після того, як жінку відпустили, вона заявила в поліцію і розповіла, що їй підпалювали волосся, душили та ґвалтували.

У Полтавській області дівчина звернулася до правоохоронних органів і розповіла, що її зґвалтували двоє чоловіків, один з яких — співробітник поліції. За цим фактом співробітниками Головної інспекції Нацполіції розпочато розслідування, а в ДБР відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 КК України.