Поддерживал аннексию Крыма: умер бывший глава Верховной Рады АРК Борис Дейч

Известно, что бывший парламентарий завершил процесс вакцинации и даже получил третью дозу препарата. Была ли это российская вакцина, на данный момент не сообщается.

На 84-м году жизни умер экс-депутат Верховной рады Борис Дейч, известный тем, что в 2014 году поддержал аннексию Крыма. Бывший народный избранник скончался от осложнений, вызванных вирусом COVID-19, сообщил на своей странице в Facebook глава общественной организации "Региональная национально-культурная автономия евреев Крыма" Анатолий Гендин.

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По информации СМИ, Дейч был привит и прошел ревакцинацию, однако, какой вакциной не сообщается. Когда состояние мужчины ухудшилось, его срочно доставили из Крыма в Москву, но было поздно.

Политик родился в Румынии, в 1974 году окончил Донецкий институт советской торговли по специальности "экономика торговли". Был народным депутатом Украины V, VI, VII созывов (2006-2014), до этого – председателем Верховной Рады АРК (2002-2006). В марте 2014-го голосовал и активно поддерживал сдачу Крыма России.

Напомним, после вакцинации российской вакциной в Москве умер Олег Бурлаков — российский олигарх с украинскими корнями. Он занимал 177-ю позицию в рейтинге богатейших людей России с состоянием 650 млн долларов.

Ранее Фокус сообщал о том, что граждане РФ хотят привиться вакцинами, признанными в Европе. При этом россиянам приходится платить за документы в посольствах, визу, за авиабилеты и за проживание в гостиницах.