Підтримував анексію Криму: помер колишній голова Верховної Ради Борис Дейч

Відомо, що колишній парламентарій завершив процес вакцинації та навіть отримав третю дозу препарату. Чи це була російська вакцина, наразі не повідомляється.

На 84-му році життя помер ексдепутат Верховної ради Борис Дейч, відомий тим, що у 2014 році підтримав анексію Криму. Колишній народний обранець помер від ускладнень, спричинених вірусом COVID-19, повідомив на своїй сторінці у Facebook голова громадської організації "Регіональна національно-культурна автономія євреїв Криму" Анатолій Гендін.

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За інформацією ЗМІ, Дейч був щеплений і пройшов ревакцинацію, проте, якою вакциною, не повідомляється. Коли стан чоловіка погіршився, його терміново доставили з Криму до Москви, але було пізно.

Політик народився в Румунії, 1974 року закінчив Донецький інститут радянської торгівлі за спеціальністю "економіка торгівлі". Був народним депутатом України V, VI, VII скликань (2006–2014), до цього – головою Верховної Ради АРК (2002–2006). У березні 2014-го голосував та активно підтримував здачу Криму Росії.

Нагадаємо, після вакцинації російською вакциною в Москві помер Олег Бурлаков — російський олігарх з українським корінням. Він посідав 177 позицію в рейтингу найбагатших людей Росії зі статком 650 млн доларів.

Раніше Фокус повідомляв про те, що громадяни РФ хочуть зробити щеплення вакцинами, визнаними в Європі. При цьому росіянам доводиться платити за документи в посольствах, візу, за авіаквитки та за проживання в готелях.