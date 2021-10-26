Росіяни масово їдуть вакцинуватися до Європи, — журналіст

За словами журналістки Олени Риковцевої, у той час, як Володимир Путін говорить про ефективність вакцини "Супутник", громадяни РФ хочуть щепитися вакцинами, визнаними в Європі.

Російська журналістка та ведуча програми "Обличчям до події" Олена Риковцева у своєму Facebook повідомила про наплив російських громадян у Європі, які їдуть туди вакцинуватися.

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На думку журналістки, поки президент Путін розповідає про те, що іноземці купують фальшиві довідки про вакцинацію Pfizer, а потім нібито їдуть до Росії, щоб прищепитися "Супутником", росіяни масово хочуть щепитися вакцинами, визнаними у всьому цивілізованому світі. До того ж їдуть навіть ті, хто вже вимушено вакцинувався "Супутником".

"Вони їдуть і їдуть до Сербії, Чорногорії та особливо до Хорватії, яка пропонує ще й однокомпонентний Джонсон, що звичайно страшно зручно — прилетів, уколовся, полетів", — пише Риковцева.

Водночас журналістка зазначає, що цим громадянам за все доводиться платити. Спочатку вони подають документи до посольств, платять за візу, за авіаквитки та за проживання у готелях. І все це для того, щоб отримати "чесну" довідку та сертифікат з QR-кодом, який можна пред'явити у будь-якій точці світу.

"Росіянин прилітає, без жодного запису йде в будь-яку клініку, яка проводить вакцинацію, і де йому люб'язно пропонується меню прищеплення, з якого, як я вже сказала, йому найзручніше вибрати Джонсон. Потім він чесно колеться, отримує про це чесну довідку, а через два тижні на його пошту приходить чесний сертифікат з QR-кодом, без якого в низці країн вже й кави не вип'єш", — зазначила Риковцева.

Наприкінці журналістка додала, що у Хорватії зовсім не проти такого напливу громадян із РФ.

"Добре, що ви ніяк не можете свою вакцину зареєструвати. У нас сезон вийшов довшим на 2 місяці за рахунок туристів з РФ", — процитувала вона слова одного з місцевих жителів Хорватії.

Раніше повідомлялося, що у в'їзді на територію США відмовлятимуть громадянам, які вакцинувалися препаратами, не схваленими ВООЗ або американською владою. Це також стосується громадян, які отримали російську вакцину від COVID-19 "Супутник V".

У липні цього року на неформальному саміті АТЕС президент РФ Володимир Путін заявив, що російська вакцина від коронавірусної інфекції "Супутник V" добре зарекомендувала себе на світовому рівні.