Усі російські вакцини від COVID-19 надійні та безпечні, — Путін (фото, відео)
Незважаючи на заяви президента РФ, країна на 4-му місці у світі за кількістю хворих. А смертність від COVID-19 продовжує зростати.
Російська вакцина від коронавірусної інфекції "Супутник V" добре зарекомендувала себе на світовому рівні.
Про це в пʼятницю, 16 липня на неформальному саміті АТЕС заявив президент РФ Володимир Путін.
"У Росії розроблені і застосовуються вже чотири вакцини проти коронавірусу. Усі вони безпечні та надійні. Висока якість першої у світі вакцини проти COVID-19 "Супутник V" підтверджена вже майже 70 державами, які офіційно схвалили її застосування", — заявив він.
За словами російського лідера, Росія активно просуває локалізацію виробництва препаратів від коронавірусу за кордоном на основі трансферу технологій.
"З низкою іноземних підприємств укладені контракти на випуск "Супутник V" в сукупному обсязі понад 800 млн доз на рік", — додав Путін.
Зазначимо, станом на 16 липня в Росії виявлено 25 704 нові випадки коронавірусної інфекції. За добу від цієї хвороби померли 799 осіб.
Усього з початку пандемії коронавірусу в РФ захворіли майже 6 млн осіб, з них понад 146 тисяч померли.
Росія наразі перебуває на четвертому місці у світі за кількістю хворих COVID-19.
Перший випадок смерті від коронавірусу зафіксований в РФ 19 березня 2020 року.
Після деякого спаду летальних випадків у квітні-травні 2021 року, із середини червня в країні знову фіксується практично щоденний проріст числа смертей від коронавірусної інфекції.
Раніше ми повідомляли, що в крематорій Санкт-Петербурга утворилася черга з трун. На території крематорію до вже наявного контейнера-рефрижератора додатково встановлені два контейнери-рефрижератори.
Також відомо, що Словаччина відмовилася від російської вакцини "Супутник V".
А в червні Європейський Союз відклав питання затвердження російської вакцини від COVID-19 "Супутник V" як мінімум до вересня.