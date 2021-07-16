Усі російські вакцини від COVID-19 надійні та безпечні, — Путін (фото, відео)

Незважаючи на заяви президента РФ, країна на 4-му місці у світі за кількістю хворих. А смертність від COVID-19 продовжує зростати.

Російська вакцина від коронавірусної інфекції "Супутник V" добре зарекомендувала себе на світовому рівні.

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Про це в пʼятницю, 16 липня на неформальному саміті АТЕС заявив президент РФ Володимир Путін.

"У Росії розроблені і застосовуються вже чотири вакцини проти коронавірусу. Усі вони безпечні та надійні. Висока якість першої у світі вакцини проти COVID-19 "Супутник V" підтверджена вже майже 70 державами, які офіційно схвалили її застосування", — заявив він.

За словами російського лідера, Росія активно просуває локалізацію виробництва препаратів від коронавірусу за кордоном на основі трансферу технологій.

"З низкою іноземних підприємств укладені контракти на випуск "Супутник V" в сукупному обсязі понад 800 млн доз на рік", — додав Путін.

[ + – ] Виступ Володимира Путіна

Зазначимо, станом на 16 липня в Росії виявлено 25 704 нові випадки коронавірусної інфекції. За добу від цієї хвороби померли 799 осіб.

[ + – ] Статистика коронавірусу в РФ

Усього з початку пандемії коронавірусу в РФ захворіли майже 6 млн осіб, з них понад 146 тисяч померли.

Росія наразі перебуває на четвертому місці у світі за кількістю хворих COVID-19.

[ + – ] Росія на четвертому місці у світі за кількістю тих, хто заразився

Перший випадок смерті від коронавірусу зафіксований в РФ 19 березня 2020 року.

[ + – ] Крива смертності від коронавірусу

Після деякого спаду летальних випадків у квітні-травні 2021 року, із середини червня в країні знову фіксується практично щоденний проріст числа смертей від коронавірусної інфекції.

[ + – ] Число летальних випадків від коронавірусу

Раніше ми повідомляли, що в крематорій Санкт-Петербурга утворилася черга з трун. На території крематорію до вже наявного контейнера-рефрижератора додатково встановлені два контейнери-рефрижератори.

Також відомо, що Словаччина відмовилася від російської вакцини "Супутник V".

А в червні Європейський Союз відклав питання затвердження російської вакцини від COVID-19 "Супутник V" як мінімум до вересня.