Все российские вакцины от COVID-19 надежные и безопасные, – Путин (фото, видео)

Несмотря на заявления президента РФ, страна находится на 4-м месте в мире по числу заболевших. А смертность от COVID-19 продолжает расти.

Российская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" хорошо зарекомендовала себя на мировом уровне.

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Об этом в пятницу, 16 июля на неформальном саммите АТЭС заявил президент РФ Владимир Путин.

"В России разработаны и применяются уже четыре вакцины против коронавируса. Все они безопасные и надежные. Высокое качество первой в мире вакцины против COVID-19 "Спутник V" подтверждено уже почти 70 государствами, официально одобрившими ее применение", – заявил он.

По словам российского лидера, Россия активно продвигает локализацию производства препаратов от коронавируса за рубежом на основе трансфера технологий.

"С рядом иностранных предприятий заключены контракты на выпуск "Спутник V" в совокупном объеме свыше 800 млн доз в год", – добавил Путин.

[ + – ] Выступление Владимира Путина

Отметим, по состоянию на 16 июля в России выявлено 25 704 новых случаев коронавирусной инфекции. За сутки от этой болезни умерли 799 человек.

[ + – ] Статистика по коронавирусу в РФ

Всего с начала пандемии коронавирусом в РФ заболели почти 6 млн человек, из них более 146 тысяч умерли.

Россия сейчас находится на четвертом мире по количеству заболевших COVID-19.

[ + – ] Россия на четвертом месте в мире по числу заразившихся

Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в РФ 19 марта 2020 года.

[ + – ] Кривая смертности от коронавируса

После некоторого спада летальных случаев в апреле-мае 2021 года, с середины июня в стране вновь фиксируется практически ежедневный пророст числа смертей от коронавирусной инфекции.

[ + – ] Число летальных случаев от коронавируса

Ранее мы сообщали, что в крематорий Санкт-Петербурга образовалась очередь из гробов. На территории крематория к уже имеющемуся контейнеру-рефрижератору дополнительно установлены два контейнера-рефрижератора.

Также известно, что Словакия отказалась от российской вакцины "Спутник V".

А в июне Европейский Союз отложил вопрос утверждения российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" как минимум до сентября.