Россияне массово едут вакцинироваться в Европу, — журналист

По словам журналистки Елены Рыковцевой, в то время, как Владимир Путин говорит об эффективности вакцины "Спутник", граждане РФ хотят привиться вакцинами, признанными в Европе.

Российская журналистка и ведущая программы "Лицом к событию" Елена Рыковцева в своем Facebook сообщила о наплыве российских граждан в Европе, которые едут туда вакцинироваться.

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По мнению журналистки, пока президент Путин рассказывает о том, что иностранцы покупают фальшивые справки о вакцинации Pfizer, а потом якобы едут в Россию, чтобы привиться "Спутником", россияне массово хотят привиться вакцинами, которые признаны во всем цивилизованном мире. При чем едут даже те, кто уже вынуждено вакцинировался "Спутником".

"Они едут и едут в Сербию, Черногорию и особенно в Хорватию, которая предлагает еще и однокомпонентный Джонсон, что конечно страшно удобно — прилетел, укололся, улетел", — пишет Рыковцева.

При этом журналистка отмечает, что этим гражданам за все приходить платить. Сначала они подают документы в посольства, платят за визу, за авиабилеты и за проживание в гостиницах. И все это для того, чтобы получить "честную" справку и сертификат с QR-кодом, который можно предъявить в любой точке мира.

"Русский прилетает, безо всякой записи идет в любую клинику, которая проводит вакцинацию, и где ему любезно предлагается прививочное меню, из которого, как я уже сказала, ему всего удобнее выбрать Джонсон. Потом он честно колется, получает об этом честную справку, а через две недели на его почту приходит честный сертификат с, QR-кодом, без которого в ряде стран уже и кофе не выпьешь", — отметила Рыковцева.

В заключении журналистка добавила, что в Хорватии совсем не против такого наплыва граждан из РФ.

"Хорошо, что вы никак не можете вакцину свою зарегистрировать. У нас сезон получился длиннее на 2 месяца за счет туристов из РФ", — процитировала она слова одного из местных жителей Хорватии.

Ранее сообщалось, что во въезде на территорию США будут отказывать тем гражданам, которые вакцинировались препаратами, не одобренными ВОЗ или американскими властями. Это касается также граждан, которые получили российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V".

В июле этого года на неформальном саммите АТЭС президент РФ Владимир Путин заявил, что российская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" хорошо зарекомендовала себя на мировом уровне.